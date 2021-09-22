小編今天（22日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台股中秋休市期間美、港、日等國際股市大幅波動，拖累台積電及聯電ADR連三日跌幅逾5％，台股今開盤恐湧現賣壓；另手上有面板的投資人也要小心，9月面板價格跌勢再擴大，史上單月最重，預期第四季面板跌勢持續，但近期面板廠陸續釋出減產訊息，價格跌幅有機會收斂。

【1】電視面板價跌 史上單月最猛

9月面板價格跌勢再擴大，32吋、43吋面板價格9月下跌17美元，50吋以上的大尺寸電視面板更大跌20美元，寫下史上單月最大跌幅。連續兩個月大跌，電視面板價格又回到今年第一季的均價。TrendForce研究部資深副總邱宇彬表示，第四季面板跌勢持續，不過近期面板廠陸續釋出減產訊息，價格跌幅有機會收斂。

【2】分析師憂心：台股今開盤恐不妙

台股中秋休市期間美、港、日等國際股市大幅波動，拖累台積電及聯電ADR連二日跌幅逾5％，加上美國聯準會召開利率會議，法人指出，22日台股開盤恐不妙，不排除回測萬七關卡，建議投資人拉高現金部位、多看少作因應，高現金殖利率及金融股成撐盤重心。

【3】世界先進、聯電 獲外資調升評等

恒大集團債務風暴、大陸政府傳整頓香港房市引動港股重挫，襲擊全球金融市場，外資圈人士說，台股開盤面臨補跌壓力在所難免，機構法人不得已將採「且戰且走」策略，惟二線晶圓代工佼佼者聯電、世界仍為基本面亮點，奮力護航多頭行情。

【4】顏益財愈看愈樂觀：航運業今年賺贏前15年

貨櫃航運進入第四季可望淡季不淡、運價運量居高不墜下，上周全球航商龍頭馬士基三度調高今年全年財測，是年初預估的二倍以上；台驊董事長顏益財衡諸國內外航商獲利表現，也上調對國內航運業全年財測預估，他看好今年獲利將超越過去15年總和，高於半年前他預言一年賺贏過去10年總和。

【5】高盛：陸GDP受累 最壞估減4.1％

恒大集團債務危機如滾雪球般越滾越大，恐引發連鎖反應，衝擊房地產相關行業和金融業，對中國經濟成長帶來威脅，一旦發生房市活動崩潰和金融狀況緊縮的最壞情況，將使得中國的GDP減少4.1％。