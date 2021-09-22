臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

美國公布疫苗入境新制，預計11月初實施，將要求外國旅客打完疫苗才能入境，國人關注台產高端疫苗屆時能否被認可、已打高端的總統蔡英文、副總統賴清德能否去美國？對此，指揮中心指揮官陳時中21日回應「「相信政治意涵遠大於防疫意義，到時候會有妥適安排。」此言引爆網友怒火，痛批每天下午2點打開電視都在聽廢話。

美國20日宣布，11月起將全面要求外國旅客入境前必須出示完整接種疫苗證明，但因高端尚未取得WHO授權，國內已接種高端的逾72萬人恐被排除在外。陳時中21日在例行記者會上回應此問題時表示，該項政策暫不明朗，台灣民眾目前未受限制，仍可自由進出美國，如有進一步發展會密切注意。

至於我國正、副元首皆施打高端疫苗，未來赴美是否會受影響？陳時中回應，正、副總統接種高端代表對國產疫苗有信心，如果未來有需要造訪美國，政治意涵大於防疫意涵，自然會有妥善的安排。

此言一出點燃網友怒火，大批網友湧入臉書相關新聞連結下留言：「每天下午2點打開電視都在聽廢話」、「其實他也很尷尬，很多事情要一直憋在心理」、「阿中永遠講摩斯密碼，鬼才聽得懂」、「每天聽你瞎編，詞窮沒？」、「蔡政府是把817當愚民嗎？」「這位部長的任務，就是每天發明新句」。