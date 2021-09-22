44歲侯怡君與66歲蕭大陸今年5月報喜結婚，不久後就傳出雙喜臨門，未料鬧出侯怡君嗆小三風波，還引出蕭大陸舊愛張金鳳參戰，讓外界霧裡看花。當時侯怡君曬出倒立照片，引來網友質疑懷孕是否不適合這類動作，而她回應是舊照片，至於孕事仍保密，今(22日)週刊報導，侯怡君透露這幾年砸了百萬，反覆取卵約20次，之前驗孕又失敗，讓她相當難過。

侯怡君和蕭大陸愛情長跑20年，今年5月終於證實早在2018年就登記結婚，近兩年都在忙備孕，兩人雖有爭執，但實際上個性互補，才終於認定對方，更喊話：「真的很高興各位的關心！請大家一起為我集氣祝福！希望明年能一起快樂地慶祝母親節！」據悉她這幾年打了無數排卵針，歷經3次失敗，也曾自然懷孕，但因錄製過年節目太勞累小產。

侯怡君和蕭大陸今年5月報喜早已登記結婚。（圖／翻攝自侯怡君的家臉書）

未料今年7月，週刊報導侯怡君怒嗆電視台幕後年輕女員工，對此，侯怡君經紀人回應：「誰告訴你的？講得好像在現場一樣，那請拿出照片或影片啊！」侯怡君本人則未接電話、沒回訊息。蕭大陸前女友、鋼琴老師張金鳳也參戰，在臉書回應：「一方面很開心老天有眼，但一方面也替她感到可憐」，接著又自曝接到警告電話，雙方因此掀起戰火，最後在張金鳳表示取消提告，但仍保有法律追述權力的情況下，一場紛爭才落幕。

據《鏡週刊》報導，兩個月過去，近日直擊侯怡君現身婦產科，她表示自己是去驗孕，但又失敗，然而她不會放棄，為圓懷孕夢會繼續努力，據知她這3年來已經取卵將近20次，過程形容是「生不如死」，會讓她如此執著的主因都是對蕭大陸的愛，侯怡君私下常對親友說：「他最大心願是我懷孕，要不然他日子也難過」。