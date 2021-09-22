五倍券今（22日）上午9點開放數位綁定，民眾可以使用信用卡、行動支付及電子票證進行綁定。此次，一共有8家行動支付業者推出綁定優惠，其中與公股銀合作的台灣Pay討論度最高，不用解任務只要前33萬名綁定就能獲得800元回饋金。

●台灣Pay

與22家金融機構合作，推出綁定禮800元、500元、300元，早鳥前33萬名回饋800元，其次17萬名回饋500元，50萬名之後回饋300元，無名額限制。

此外，台灣Pay新戶首次綁定首刷禮100元，共同綁定禮最多5人500元，部會數位加碼禮有台灣Pay專屬的地方創生券500元及i原券1000元，與400萬名好食券500元，以及加碼抽獎禮。

●街口支付

9月22日早上9點至10月6日中午12點前選擇綁定振興五倍券於街口支付，前2萬名早鳥綁定用戶即贈100元街口幣。

●Pi拍錢包

主打逾20個熱門通路支付加碼回饋，例如到7-ELEVEN回饋30%最高，付款滿100元送30 P幣，不累贈，回饋上限600 P幣。其他通路還有小北百貨最高15%、PChome線上購物及指定百貨滿2萬送500 P幣、寶雅15%等，但許多通路都要登錄或限量。

●歐付寶

歐付寶與合作商家推出折扣優惠券，折扣最低3折，總價值超過5000元。

●LINE Pay Money

首三日綁定送100點、新戶綁定加碼100點、共同綁定最高送200點，最高回饋400點，連結指定銀行帳戶再享高額加碼，指定縣市加碼千元好禮及獲優惠活動資格。

●icash Pay

享20點OPEN POINT回饋。icash2.0同享20點OPEN POINT回饋，消費金額OPEN POINT點數最高25%回饋。

●悠遊付

成功綁定送5000元「振興禮包現金回饋券」，限量1萬份，代表5000可變10000元，不過有名額限制，此外選悠遊卡者，最高送3300元，限量2萬名。

●橘子支付

綁定禮即送3張有閑娛樂電商優惠券（滿499元折100元、滿1000元折200元、滿5000元折1200元），成功綁定後，筆筆消費加碼回饋10%零用金，每人最高回饋500元，總預算100萬元送完為止，若以最高回饋來算名額約2000人。