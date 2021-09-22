在台灣時間昨天晚上，NBA知名射手雷迪克(JJ Redick)於節目《The Old Man&the Three》中宣佈重大消息，他表示將從NBA退役，此消息也讓許多人吃驚，雖然雷迪克已高齡37歲，但他於球場上的價值仍在，是每一隊都會想擁有的射手，不過仍敵不了現實，在征戰聯盟15個球季之後，他宣佈離開。

雷迪克在2006年聯盟選秀會於首輪第11順位被魔術選上，生涯先後效力過魔術、公鹿、快艇、76人、鵜鶘、獨行俠，總計出戰940場例行賽，場均能拿下12.8分2籃板2助攻，生涯三分命中率達41.5%、罰球命中率達89.2%。雷迪克表示自己的體能已達到極限，才會做出如此艱難的決定。

雷迪克在聯盟靠著一手出色的三分外線吃飯，他的存在幫助許多球隊都更上一層樓，他從2006到2013都效力魔術，當時在2009年他與球隊闖進總冠軍賽，球隊陣中有處於巔峰的「魔獸」霍華(Dwight Howard)和當家控球尼爾森(Jameer Nelson)，可惜被湖人以4：1解決。

短暫停留公鹿一季後他轉投快艇，當時的他迎來生涯巔峰，在球隊輔佐保羅(Chris Paul)、葛瑞芬(Blake Griffin)、狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，成為球隊開創高峰的絕佳射手，在快艇7個賽季他能繳出15.8分2.1籃板1.6助攻，外線命中率高達44%、罰球89.7%。

接著到76人兩年有17.6分外線40.7%罰球89.9%的數據，不過離冠軍獎盃越來越遠，之後到鵜鶘、獨行俠慢慢走下坡，去年球季僅為獨行俠出戰13場比賽，場均4.4分外線命中率39.5%罰球8成，或許他早敵不過傷病與體能下滑的問題，如今會選擇退休也不令人意外。