萬海(2615)完成新造船「WAN HAI 289昌春輪」及「WAN HAI 290安春輪」命名，其中，「WAN HAI 289昌春輪」將率先於9月30日於廣州文沖船廠交付，交付後將投入萬海日本關西－越南航線。

「WAN HAI 289昌春輪」及「WAN HAI 290安春輪」為萬海委由中國船舶工業貿易公司與廣州文沖船廠建造新造船12艘2,038 TEU系列貨櫃輪的第六及第七艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23,802噸，航速20.66節。

該批貨櫃輪採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。

該系列船舶榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理。

全球航商在近一年下訂大量新船，今年上半年新船訂單量約250萬 TEU、佔全球運能18％，新船大量交付將落在2023年～2024年，以這兩年供需結構仍屬穩健，整體影響運價的關鍵仍在於疫情、船舶在港壅塞的狀況能多快緩解及準班率的提升。

由於亞洲線第4季迎來旺季以及因疫情而使得需求遞延出貨、加上明年還可期待配息之下，萬海為法人航運類股中相對看好的標的。