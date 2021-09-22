中秋連假期間，美日港股受恒大債務危機影響一度重挫，台股今(22日)開盤下跌80點，以17196點開出，開盤1分鐘指數重挫逾300點，並持續往下殺，早盤觸及16855點，重挫421點，台股萬七大關宣告失守，台積電以586元開出後，一路下殺至583元，跌逾2%。

美股、日股、港股等受恒大債務危機衝擊一度重挫，台股則因中秋連假期間休市躲過一劫，但市場擔憂今(22日)開盤的台北股市恐將補跌，為避免台股出現不理性的波動，財政部將密切關注大盤走勢，也將與公股行庫保持聯繫，公股行庫也都備妥銀彈待命，準備隨時應戰。

美股周一出現恐慌性賣壓，盤中一度暴跌近千點，市場認為與恒大集團可能引爆的債務違約風險有關，不過，美股周二(21日)開盤即出現反彈，市場消化恒大危機可能擴散的憂慮，轉為觀望聯準會(Fed)利率決策會議的結論，以及是否針對縮減購債行動(Taper)公布進一步細節，道瓊工業指數終場下挫50.63點，跌幅0.15%，收在33919.84點；標準普爾500指數小跌3.54點，跌幅0.08%，收在4354.19點；那斯達克指數則上揚32.50點，漲幅0.22%，收在14746.40點；費城半導體指數上漲6.8點，漲幅0.20%，以3345.03點作收。台股ADR部分，台積電ADR上漲0.23%，聯電則仍下跌0.35%。

台股17日盤中大漲逾百點，但因富時指數調整權重，終場收在17276.79點，下跌1.91點，成交值3107億元，周線連2黑；三大法人全數買超，合計買超33.44億元，其中，外資及陸資買超16.02億元，投信買超11.86億元，自營商買超5.56億元。