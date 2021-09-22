【愛傳媒陳朝平專欄】媒體披露，空軍「戟隼計畫」秘密研發生產「雄二Ｅ型攻陸飛彈」系統，我已具備對大陸縱深戰略打擊的能力。

雄二E型攻陸飛彈，係以雄風二型反艦飛彈為基礎，參考美國戰斧巡弋飛彈構型研發而成。據了解，近20年前便曾以「戰備急需」名義，小批量生產部署，射程達600公里。

到了2008年，軍方投入330億元機密預算正式生產245枚增程型雄二Ｅ，國外智庫研判射程可達1000公里。軍媒曾經透露「雄二Ｅ型」飛彈在漢光演習實兵驗證時，經實彈射擊並命中目標。

媒體透露，國防部此次計畫生產的「雄昇飛彈」系統，是「雄二Ｅ」系列的「增程型」，外傳，射程可達1200公里。

軍事新聞，真真假假，涉及兩岸，尤其如此。截至撰稿，軍方或假新聞查證中心尚未出面否認，姑且認定媒體此一報導為真。報導為真，卻不免引發下列疑問。

近20年前，也就是阿扁執政時期，仿美國巡弋飛彈、射程可達600公里的「雄二E型攻陸飛彈」已可小量生產。

這是否是阿扁敢對中國大陸大小聲的原因？既然自製的陸攻飛彈射程可達600公里，具備對大陸縱深戰略基本打擊能力，為何需要繼續美採購昂貴且過時的防衛武器？

2008年，已秘密生產245枚射程達1000公里的「雄二E型攻陸飛彈」，這是否是08年到16年馬執政期間減少對美軍購的誘因之1？

如果16年政權轉移時，台灣已擁有245枚中程巡弋飛彈級的攻陸飛彈，應已達成「不對稱作戰」的初衷，為何民進黨執政期間還需大幅提高向美軍購？且多數軍購項目，根本不符台灣防衛作戰所需。其中，有無不可說的秘密？是不是有「動搖國本」也查不出的秘辛？

按媒體報導，「雄二F型攻陸飛彈」射程已升級為1200公里，「戰鬥指數」再提升。為什麼還需要被迫向美國「一次買足」100套400枚、無論射程威力都不如雄二E型的「岸置魚叉飛彈系統」？

245枚「雄二F型攻陸飛彈」生產成本330億，平均每枚新台幣1.35億，美國強銷的岸置魚叉飛彈400枚，耗資866億，平均每枚新台幣2.165億。

民進黨防衛台灣，捨近求遠，高價格買低功能，究竟為何？莫非，民進黨大手筆，紓困措施竟然遠披美國軍火商？

不知道國軍會不會有既生「戟隼」，何生「魚叉」之嘆？或者，媒體報導，純屬虛構，只是當局放出的「大內宣」，吹口哨、走夜路。自我安慰而已矣！

作者為資深媒體人

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