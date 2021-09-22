【愛傳媒黃珊珊專欄】從小我就是個有些叛逆的小孩，四、五歲時，那時跟爸媽搬到澎湖馬公，我是個拒絕幼稚園的小孩，媽媽說我當時說那個學校太小了，我要念大大的學校（馬公國小），所以，我沒念過幼稚園，每天都在村子口等鄰居放學回家跟我玩！

上了小學第一天上課，老師叫「黃珊珊」時沒有人回答，因為在家裡，大家都叫我小名「小美」，在此之前，我一直以為自己叫做「黃小美」，根本不知道自己的名字叫黃珊珊，第一天就被老師罰寫名字100遍。

至於為何叫黃小美，因為我小時候長的很醜，被鄰居叫「醜八怪」，爸爸很生氣，就要改為「小美人」，後來叫著叫著就變成「小美」了！

小學三年級轉學到鳳山念國小和國中，國中畢業時爸爸已經調到台中市警察局工作，但我15歲的時候做了這一生中最重要的決定，堅持直接到台北考高中，我想穿綠制服，想穿北一女樂隊制服，所以我15歲就開始了北漂人生！

小時候的朋友都會叫我黃小美，所以媽媽的外號叫「老美」，哈哈！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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