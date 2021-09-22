新北16萬學生首波BNT今開打 侯友宜：接種率要拉高。（新北市府提供）

全國首波學生BNT疫苗今天開打，新北市共計有16萬名學生同意接種，占所有符合資格學生95％，新北市長侯友宜表示，美國Delta病毒18歲以下占28％，孩子接種比例要持續提高，更要將美國例子引以為鑒。

侯友宜說，這次16萬名學生施打，市府做了很多衛教宣導與施打動線演練，未來若有其他學生願意施打，可以到合約醫療院所補打。

侯友宜也說，施打後，要讓孩子有充分時間休息，後續2天採取線上教學 ，老師要關心學生健康並跟家長配合，讓確保孩子安全健康無虞，未來兩周學生不要激烈運動，讓身心適度調適。