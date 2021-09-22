年輕人的性功能良好，但隨著年紀增長，可能有許多跡象已經在預告著陽痿發生。泌尿科醫師程威銘整理出陽痿的8個前兆提醒大家注意，分別是小便上不乾淨、沒有晨勃、肚子越來越大、性慾降低、陰莖勃起角度改變、陰莖變短、早洩和容易軟掉，引起網友熱烈討論，不少人檢視自身狀況嚇歪直呼，完蛋了！幾乎全中。

泌尿科醫師程威銘在Youtube影片上分享「陽痿的8個前兆」，首先是「小便上不乾淨」，陰莖勃起需靠尿道球腺肌來控制，若因久坐導致肌肉萎縮，未來產生陽痿的機會比較高，因此小便上不乾淨可能就代表肌肉萎縮，無法將尿液夾乾淨。

程威銘表示，「沒有晨勃」是前兆，因為人體有正常機制，當陰莖沒有使用，還是會勃起維持血液循環，如果完全都沒有，代表器官恐出現問題，若未來持續惡化，軟掉的機會也會提高。

程威銘指出，「肚子越來越大」要特別留意，因為男性賀爾蒙不足就會不喜歡運動，進而造成脂肪堆積，當自己的肚子大到快看不到小兄弟，未來發生性功能障礙的機會也越高，且體內堆積越多脂肪，未來發生三高的機率也可能增加，這些都有可能傷害陰莖血管，誘發陽痿機率也會隨之提升。

程威銘也說，男性的「性慾降低」也是陽痿的前兆，因為男性賀爾蒙不夠，就會沒那麼想發生性行為，另一種可能則是因為硬度變差，導致在床上表現不佳，進而開始逃避性行為，以沒有性慾的方式來表示，認為只要不做就不用面對失敗，因此也沒感覺到自己的性功能出現異狀。

程威銘接著說，「陰莖勃起角度改變」可能是前兆，因為每個人勃起的角度都不太一樣，如果發現自己勃起的角度與年輕的時候不太一樣，代表勃起硬度可能有改變，導致角度受影響，因此硬度與性功能障礙已悄悄發生。

程威銘表示，如果男性發現自己的「陰莖變短」也要注意，因為勃起的陰莖長度是固定的，但如果勃起硬度不足，就會沒辦法達到最長的長度，就要留意未來發生陽痿的機率；另外「早洩」也是前兆，因為陰莖勃起的功能不好，想維持原本的硬度，就需要加強刺激，但可能因此導致早洩，有這樣的狀況發生，陽痿的風險也會增加。

程威銘透露，最明顯的症狀就是「容易軟掉」，如果發現自己在前戲階段的硬度都沒問題，但在性行為過程中發現自己慢慢軟掉，其實就預告著陽痿離你不遠了。

程威銘提醒，上述說的這些症狀從輕微到嚴重都有，其實預示著未來發生陽痿機率的高低，大家要特別注意自己的狀況，必要時可就醫尋求協助。

影片也引起網友討論，「這幾項都還不算中，但都有接近的趨勢，好慘」、「完蛋了！除了第一項是正常的，二到八項的狀況我都有，但我還年輕啊」、「年近40除了最後一項沒有，其他都中了」、「看完影片嚇歪」。