美國財政部21日宣布制裁俄羅斯加密通貨交易所Suex，原因是Suex涉嫌為網路攻擊贖金洗錢，此為美國首次對加密通貨交易所祭出制裁。

先前一連串網路攻擊活動重創多個產業與美國政府機構。財政部表示，單單2020年勒索軟體獲得的贖金便超過4億美元，約是2019年的4倍有餘。

美國財政部旗下海外資產控制辦公室（OFAC）表示，Suex至少為8種勒索軟體的非法收入洗錢，該公司四成以上的已知交易與非法人士有關。