涉嫌為網攻贖金洗錢 美國制裁加密幣交易所Suex 09:432021/09/22 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部21日宣布制裁俄羅斯加密通貨交易所Suex，原因是Suex涉嫌為網路攻擊贖金洗錢，此為美國首次對加密通貨交易所祭出制裁。 先前一連串網路攻擊活動重創多個產業與美國政府機構。財政部表示，單單2020年勒索軟體獲得的贖金便超過4億美元，約是2019年的4倍有餘。 美國財政部旗下海外資產控制辦公室（OFAC）表示，Suex至少為8種勒索軟體的非法收入洗錢，該公司四成以上的已知交易與非法人士有關。 英搶快 才和美宣布助澳造潛艦 立馬著手研發新設計 第三代半導體商機引爆 專家曝隱藏版概念股 #Suex #贖金 #洗錢 #美國財政部 #加密通貨交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股空前盛況恐反轉 專家見散戶這一幕慌了 22:112021/09/16 財經 美國陸軍將M109A8增程大炮命名為「鐵雷」 21:142021/09/19 軍事 國際和平日 各界呼籲政府平反太極門案 23:142021/09/21 社會 美澳齊聲 籲和平解決兩岸議題 04:102021/09/18 焦點新聞 台加入WTO將滿20年 對陸依存度暴增 04:102021/09/22 財經焦點 金研院看世界－風險與監理議題 發展金融科技必須知道 04:102021/09/22 專題周報 企業舵手－美國證交會主席詹斯勒力拚改革 股票交易更透明 04:102021/09/19 全球財經 美擬嚴管穩定幣 比特幣走疲 04:102021/09/21 全球財經 國戰會論壇》AUKUS開罪法國 圍堵中國來硬的（譚傳毅） 13:312021/09/18 海納百川 空運走私毒品花招百出 緝毒單位與歹徒鬥智繩之以法 09:112021/09/19 社會 大陸狠砍老美大單 改買超貴巴西大豆 原因曝光 19:482021/09/16 財經 財經熱門新聞 首例！台積電傳一口氣開除7員工 公司證實了 - 財經 恒大破產恐慌狂燒 台股明天慘了？內行竟爆關鍵在今晚 - 財經 五倍券該選實體或數位？理財達人分析給你看 - 財經 五倍券官網「當」翻 經濟部：1小時湧88萬人次 成功預約人數曝光 - 要聞 滙豐瞄準新戶 早鳥綁定五倍券回饋破萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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