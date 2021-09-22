嬌生：新冠疫苗加強劑保護力達94％ 09:432021/09/22 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嬌生21日表示，在施打新冠肺炎疫苗後兩個月施打加強劑，對美國受試者的保護力可達94％，且施打加強劑後的抗體數量，較注射單劑疫苗高出4至6倍。 嬌生指出，注射第一劑疫苗後6個月施打加強劑，4周後的抗體數量會增加12倍。嬌生研發的疫苗為單劑式，第二劑即是加強劑。 嬌生科學長史托佛斯（Paul Stoffels）透過聲明稿表示，「證據顯示，加強劑可進一步增加保護力，並可望大幅延長保護期間。」 美國嬌生藥廠：追加劑有助提高中重症保護力 美股大跌 台股今開盤震盪難免 #加強劑 #嬌生 #施打 #保護力 #抗體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新加坡添1178人確診新冠肺炎 創疫情以來第二高 05:012021/09/22 國際 蘇揆今報告疫苗整備 在野摩拳擦掌 04:102021/09/22 焦點要聞 《晨間解盤》賣壓減輕 買力短打主攻(倫元投顧提供) 07:462021/09/22 財經 顏益財愈看愈樂觀：航運業今年賺贏前15年 04:102021/09/22 財經要聞 突破傳統人工水晶體 新一代技術加強防眩光 夜間更安全 04:492021/09/22 健康 莫德納混打BNT 將納本土研究 04:102021/09/22 生活新聞 嬌生疫苗進行第2劑實驗 抗體增4~12倍 23:532021/09/21 國際 5例境外移入 4人突破性感染 04:102021/09/22 焦點要聞 美國嬌生藥廠聲明：加強針有助提高中重症保護力 23:522021/09/21 國際 今日最健康》BNT校園開打 暈針、休克差很大 5招分辨 06:132021/09/22 健康 台灣2劑疫苗覆蓋率 全球倒數！比菲律賓少10％ 僅贏越南0.1％ 04:102021/09/22 焦點要聞 財經熱門新聞 首例！台積電傳一口氣開除7員工 公司證實了 - 財經 恒大破產恐慌狂燒 台股明天慘了？內行竟爆關鍵在今晚 - 財經 五倍券該選實體或數位？理財達人分析給你看 - 財經 五倍券官網「當」翻 經濟部：1小時湧88萬人次 成功預約人數曝光 - 要聞 滙豐瞄準新戶 早鳥綁定五倍券回饋破萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。