嬌生21日表示，在施打新冠肺炎疫苗後兩個月施打加強劑，對美國受試者的保護力可達94％，且施打加強劑後的抗體數量，較注射單劑疫苗高出4至6倍。

嬌生指出，注射第一劑疫苗後6個月施打加強劑，4周後的抗體數量會增加12倍。嬌生研發的疫苗為單劑式，第二劑即是加強劑。

嬌生科學長史托佛斯（Paul Stoffels）透過聲明稿表示，「證據顯示，加強劑可進一步增加保護力，並可望大幅延長保護期間。」