台股上周五（17日）全體上市公司總市值為53兆713.66億元，較前周五（10日）總市值減少6006.54億元，周減幅為1.12％。群益證券看本周台股指數區間17000-17600點，本周看好四大題材類股，包含：晶圓代工股、鴻海集團、原物料股（鋼鐵、塑化）、金融股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.台灣第3季出口與外銷接單屢創新高，各企業7、8月營收續創新高代表Q3財報預期亮麗，股價可望提前反應；以台積電為例，10月上旬公布9月營收市場預估（至少）1500億元，8月底台積電宣布漲價，其第3與第4季財報毛利率也可望守穩50％，聯電毛利率也將持續超過30％，基本面是股價修正時低檔買盤來源。

2.東南亞Delta變種病毒衝擊嚴重，工廠停工導致供應鏈出問題製造商大幅減產，並且造成失業與社會焦慮，甚至造成政權更迭。許多國家仿效新加坡學習「與病毒共存」，如長年戴口罩規定取代突發性封城流動性限制，這些策略會減少對整體經濟的損害，全球供應鏈將逐漸恢復穩定。

3.供給面颶風過境墨西哥灣影響石油生產，需求面國際能源總署IEA表示原油需求預期下個月回升，油價上漲符合冬季旺季將屆慣性，也代表經濟復甦需求回升，對股市與原物料是正面訊息，雖可能造成物價上漲引發通膨隱憂，但通膨最大因素是長期低利率資金浮濫。