風暴中心大陸恒大地產周二出現止跌，帶動歐美股市反彈，美股收盤漲跌互見，台股期貨盤也成今日台股休息多日後即將開盤的風向球，今(22)日台指期開跌2.7%、直接大跌約480點，電子期開跌2.8%、金融期開跌2.3%。近期成交量萎縮，不利指數上攻，加上中秋節四天長假期間國際股市回檔修正，預期指數面臨補跌壓力。

台股中秋連假休市期間，大陸恆大財務危機引發全球股市走勢劇烈震盪，美國道瓊指數跌破34000點關卡，市場持續關注美國聯準會(Fed)貨幣決策。此外，台股受到Delta疫情干擾，電子第四季雜音疑慮，市場買盤轉趨觀望，成交量能下滑，盤面輪動快速，操作難度增加。

目前台指期轉為正價差17.21點，電子期轉為正價差0.5點，金融期轉為正價差4.43點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少331口至-8149口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1384口至-16613口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1775口至-8016口。

永豐期貨表示，因中秋連假效應，市場觀望氣氛濃厚，台股短線缺乏主流股領軍，預期加權指數恐呈現區間震盪。