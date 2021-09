你知道YouTube「史上觀看次數最高」的影片是什麼嗎?近年來智慧型裝置普及,許多人離不開手機,停留在YouTube的時間也越來越長,據調查,YouTube在全球累積逾20億位使用者,且每日觀看時數合計更超過10億小時,而今天來要介紹的是YouTube史上觀看數最高的五支影片!

第五名 Wiz Khalifa - See You Again 觀看次數:52億

這首歌為紅遍全球的電影《玩命關頭7》片尾曲,因男主角之一保羅沃克(Paul Walker)當時還未拍完電影就因車禍死亡,引起全球影迷嘩然,美國知名饒舌歌手威茲哈利法(Wiz Khalifa)特別寫了這首歌曲紀念他,還記得電影尾聲《See You Again》這首歌配上保羅和唐老大微笑對視分道揚鑣的畫面,真的騙了粉絲不少眼淚啊…

第四名 Ed Sheeran - Shape of You 觀看次數:54億

《Shape of You》為英國音樂才子紅髮艾德(Ed Sheeran)所創作,是一首充滿舞廳風格的流行歌曲,這首歌曲發行後登上35個不同國家的單曲榜的冠軍位置,並獲得多個國家的歌曲認證,耳熟能詳的程度就是你一定在某一家服飾店、某一家餐廳或是大街上的某一角落聽過它。

第三名 Johny Johny Yes Papa 觀看次數:57億

《Johny Johny Yes Papa》是來自專門為孩童打造的YouTube頻道LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Childrens Songs內的一首兒童歌,歌詞是爸爸與小孩的有趣對話,是知名的育兒神曲之一!

第二名 Luis Fonsi – Despacito 觀看次數:75億

說到最洗腦舞曲,一定就是非《Despacito》莫屬了!這首拉丁神曲是由波多黎各歌手路易斯·馮西(Luis Fonsi)主唱,饒舌歌手洋基老爹(Daddy Yankee)伴唱,《Despacito》的超高人氣也讓小賈斯汀(Justin Bieber)主動邀約合作,三人特別錄製英西文混合版本,也讓這首神曲遍全球,穩坐各大排行榜冠軍寶座,更創下YouTube觀看紀錄,一度成為YouTube史上觀看次數第一的影片。

第一名 Baby Shark Dance 觀看次數:93億

YouTube史上觀看第一名的影片你猜到了嗎?就是這首由PinkFong推出,號稱「兒童界國歌」的洗腦神曲《Baby Shark Dance》!它的洗腦程度讓大人小孩都難逃它的魔掌,也被家長譽最強大的「托嬰神曲」。這首兒歌不僅紅遍全球,更榮登YouTube史上觀看次數第一名。不過有趣的是,《Baby Shark Dance》也是YouTube有史以來最不受喜歡的影片第二名。