你知道YouTube「史上觀看次數最高」的影片是什麼嗎？近年來智慧型裝置普及，許多人離不開手機，停留在YouTube的時間也越來越長，據調查，YouTube在全球累積逾20億位使用者，且每日觀看時數合計更超過10億小時，而今天來要介紹的是YouTube史上觀看數最高的五支影片！

第五名 Wiz Khalifa - See You Again 觀看次數：52億

這首歌為紅遍全球的電影《玩命關頭7》片尾曲，因男主角之一保羅沃克（Paul Walker）當時還未拍完電影就因車禍死亡，引起全球影迷嘩然，美國知名饒舌歌手威茲哈利法（Wiz Khalifa）特別寫了這首歌曲紀念他，還記得電影尾聲《See You Again》這首歌配上保羅和唐老大微笑對視分道揚鑣的畫面，真的騙了粉絲不少眼淚啊…

第四名 Ed Sheeran - Shape of You 觀看次數：54億

《Shape of You》為英國音樂才子紅髮艾德（Ed Sheeran）所創作，是一首充滿舞廳風格的流行歌曲，這首歌曲發行後登上35個不同國家的單曲榜的冠軍位置，並獲得多個國家的歌曲認證，耳熟能詳的程度就是你一定在某一家服飾店、某一家餐廳或是大街上的某一角落聽過它。

第三名 Johny Johny Yes Papa 觀看次數：57億

《Johny Johny Yes Papa》是來自專門為孩童打造的YouTube頻道LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Childrens Songs內的一首兒童歌，歌詞是爸爸與小孩的有趣對話，是知名的育兒神曲之一！

第二名 Luis Fonsi – Despacito 觀看次數：75億

說到最洗腦舞曲，一定就是非《Despacito》莫屬了！這首拉丁神曲是由波多黎各歌手路易斯·馮西（Luis Fonsi）主唱，饒舌歌手洋基老爹（Daddy Yankee）伴唱，《Despacito》的超高人氣也讓小賈斯汀（Justin Bieber）主動邀約合作，三人特別錄製英西文混合版本，也讓這首神曲遍全球，穩坐各大排行榜冠軍寶座，更創下YouTube觀看紀錄，一度成為YouTube史上觀看次數第一的影片。

第一名 Baby Shark Dance 觀看次數：93億

YouTube史上觀看第一名的影片你猜到了嗎？就是這首由PinkFong推出，號稱「兒童界國歌」的洗腦神曲《Baby Shark Dance》！它的洗腦程度讓大人小孩都難逃它的魔掌，也被家長譽最強大的「托嬰神曲」。這首兒歌不僅紅遍全球，更榮登YouTube史上觀看次數第一名。不過有趣的是，《Baby Shark Dance》也是YouTube有史以來最不受喜歡的影片第二名。