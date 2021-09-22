桃園率先早上8點入校施打疫苗，全台首位接種BNT疫苗的女學生驚訝直呼，「我是第一個？好緊張」。（陳夢茹攝）

全台首位接種BNT疫苗的學生是大園國際高中1年1班6號的徐同學。（陳夢茹攝）

大園國際高中將禮堂分為6區，採取「宇美町」式施打法，1位醫生配2位護理師。（陳夢茹攝）

中央流行指揮中心原規畫23日起各校可開打BNT疫苗，後來提早配送疫苗，台北、新北、桃園、台南、苗栗等5縣市搶先一步開打。桃園率先早上8點入校施打疫苗，全台首位接種BNT疫苗的女學生驚訝直呼，「我是第一個？好緊張」，市長鄭文燦也親自到場視察關心。

桃園今天由大園國際高中1427人、觀音高中824人率先施打BNT疫苗，大園國際高中將禮堂分為6區，採取「宇美町」式施打法，1位醫生配2位護理師，共3條動線一同施打加快接種速度，預計下午1點前2251名學生都可接種完成。

天晟醫院先拿出全台首隻開瓶的BNT疫苗做展示，全台首位接種BNT疫苗的學生是大園國際高中1年1班6號的徐同學，她得知自己是第1位接種者後相當驚訝，她說「我是6號啊，我以為我是第6位」，接種疫苗有點痠痛，但不會到很不舒服，倒是心情非常緊張。鄭文燦也趕緊上前詢問徐同學高中選讀什麼語系，轉移徐同學的注意力，呼籲打完疫苗要多休息。

鄭文燦表示，桃園一共有13萬3千名學生要接種BNT疫苗，其中95％選擇在學校接種，2％選擇在醫療院所接種，另外有3％是因為體質或其他因素沒有接種，目前接種意願桃園市是全國第1名，高達97％，如有學生感到身體不適者可以請疫苗假1至3天，不算曠課。

鄭文燦指出，目前全台疫苗接種人口覆蓋率約50％，10月底前應該會過6成5以上，中秋節過後共有5個疫苗接種計畫，疫苗類型也很多，包括AZ第一劑、莫德納第二劑、BNT第一劑及高端第二劑，總加起來在10月5號之前，接種人數會到達33萬人。

談及各校施打BNT的規畫，鄭文燦回應，各校會找不同醫院或診所協助接種疫苗，要配合醫療院所及學校作息時間，因此約2星期內主要的學校都會打完。另外要特別謝謝各單位與政府分工合作，完成這次BNT疫苗採購，現在到年底陸續會來1500萬劑BNT疫苗，相信這對台灣的防疫會有很大的幫助。

接種疫苗過程中有1名女學生似乎暈針，坐上輪椅離開禮堂，對此大園國際高中校長朱元隆表示，上午有名1年級的新生因習慣性會暈針，所以先坐上輪椅離開，但身體狀況良好，與BNT疫苗的不良反應無關。