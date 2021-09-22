首度在聯合國大會發言的伊朗總統萊希以預錄影片批判「美國霸權」和華府對伊朗實施的經濟制裁。美國總統拜登致詞時則說，致力和平解決伊朗核子爭端。

第76屆聯合國大會總辯論21日在紐約聯合國總部展開，美國總統拜登致詞時對中東議題著墨不多。不過他強調，仍然致力於和平解決因伊朗核子計畫而衍生的爭端。

拜登說：「美國仍然致力於阻止伊朗取得核武器」、「如果伊朗也這麼做，我們準備完全遵守（伊朗核子協議）。」

萊希（Ebrahim Raisi）則在預錄致詞中提出願意針對恢復通稱「伊朗核子協議」的聯合全面行動方案（JCPOA）及解除美國制裁，與列強進行談判。

他說：「伊朗伊斯蘭共和國認為，最終得以解除所有具壓制性的（美國）制裁，那才是有用的對話。」

美國前總統川普2018年5月片面退出核子協議並且恢復對伊朗制裁；伊朗以逐步縮減對協議所作承諾予以回應。萊希指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，美國制裁觸犯「違反人道罪」。

伊朗和美國4月開始就恢復核子協議間接對話，會談進行6輪後因伊朗總統大選而暫停，萊希後來當選總統。

德黑蘭昨天表示，將於數週內重新展開為恢復核子協議而進行的維也納會談。但是本身也遭美國制裁的萊希同時表示，伊朗「不信任美國政府作出的承諾」。

萊希致詞時還提到支持川普的暴民1月6日攻入美國國會山莊，以及西方支持的阿富汗政府8月垮臺，阿富汗人從起飛升空的美國飛機上摔落。他認為這兩起事件「創造歷史」，凸顯出「美國霸權體制不管在國內外都毫無可信度」。（編輯：黃自強）1100922