徐姓、莊姓及楊姓3名男子昨上午相揪到花蓮秀林鄉水源村砂婆礑溪溯溪玩水，回程時卻遇溪水暴漲，花蓮縣消防局見溪流湍急，救援任務險象環生，救難人員也架設相關渡溪設備，最後成功救援3人。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

昨天是中秋節連假最後1天，徐姓、莊姓及楊姓3名男子把握最後假期，上午相揪到花蓮秀林鄉水源村砂婆礑溪溯溪玩水，下午準備回程時，卻遇溪水暴漲無法後撤。花蓮縣消防局派員分批上山進行救援，不過山區大雨，溪流湍急，增加不少救難難度，所幸3個多小時後，救難人員順利找到3人，成功救援他們下山。

徐、莊及楊是花蓮人，3人為高中死黨，昨利用中秋連假最後1天敘舊，上午10時許前往水源地溯溪戲水，由於花蓮山區近日常有大雨發生，加上天色漸暗，3人決定回程時，下午3時許，經過獵戶瀑布，發現溪水突然暴漲混濁，身上裝備不足，無法渡河，趕緊通報消防隊請求救援。

消防局獲報後，派遣警義消、救協及山警人員共12人，分批前往救援，不過山區大雨，溪流十分湍急，救援工作險象環生，十分不易，救難人員架設相關渡溪設備，緩緩地下溪前往3人受困處，費盡3小時才到獵戶瀑布附近，只不過當時光線不足，救難人員看不清楚3人位於何處，於是請指揮中心聯繫通報人，確認正確位置。

據了解，指揮中心除確認3人正確位置外，同時也詢問他們身上是否有哨子，所幸其中1人有隨身攜帶的習慣，於是請他每2分鐘吹哨1次，減少現場救難人員搜索時間，最後終於順利在晚間獲救，3人狀況雖穩定，不過有失溫現象產生，救難人員也提供救生衣保暖，協助他們回到溯溪口。

原本疫情期間暫不開放遊客進入的景美村三棧溪、水源村砂婆礑溪及銅門村翡翠谷等區域，隨著疫情警戒將至2級，陸續開放，不過近日花蓮山區常突有大雨發生，消防局呼籲，山區雨勢常又快又急，民眾於溪水戲水時，如發現溪水突然混濁、上游傳來隆隆聲、水面忽然上昇，係屬山洪爆發前兆，應立即撤離，避免受困危險。