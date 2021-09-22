82歲嬤透早出門只記得巴豆夭 忘了回家路

82歲的卓姓阿嬤日前凌晨4時多「巴豆夭」，走到距離住家1公里外的早餐店，疑因忘記帶錢出門只能在路上不斷徘徊，熱心民眾發現後便報警求助。阿嬤一身輕便沒有帶任何證件，面對詢問只是不斷傻笑，員警研判行動不便的阿嬤應就住在附近。員警帶著她沿路詢問，幸在熱心民眾的指引下，終於安全護送阿嬤回家。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所警員日前清晨4時巡邏時，獲報東區東英路一帶疑似有迷失老人需要協助。熱心民眾向警方表示，稍早他們停等紅綠燈時，見這名阿嬤在路上走來走去，好像在跟他們講話，上前關心時，發現阿嬤有失智情形，不知道該怎麼回家，因阿嬤表示肚子餓，除了協助報警，也幫阿嬤買了早餐果腹。

面對警方詢問，阿嬤不好意思地表示，自己「巴豆夭」所以出來吃東西，要趕快回家，然其雖然知道自己的名字，卻說不出自家住址，員警嘗試許久仍是無法確認阿嬤身分。幸好此時出現另一熱心民眾，她表示阿嬤常常在這邊散步，應是住在附近的巷子裡。

員警便載著行動不便的阿嬤沿路向早起的民眾探聽，果然有人認出卓姓阿嬤的身分，向警方指引其住家大概位置。員警將阿嬤送抵家門口時，警車閃爍的燈光讓阿嬤的孫女出來查看，驚呼：「阿嬤！妳跑去哪裡！」對於熱心民眾及警方的協助表達感激，也表示會參考員警的建議，幫阿嬤準備防走失的措施。

警方提醒，若家中有失智老人或容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，或是在身上、衣服間標示可供協尋的資訊，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免長輩獨自在外發生意外。