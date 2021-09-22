振興五倍券官網出現亂碼。（圖／取自五倍券官網）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

五倍券數位綁定和各部會加碼券登記在今日（22）早上9時起跑，然才一開放平台就因流量過大而「大當基」，官網已呈現無法瀏覽狀態。並有網友介面出現亂碼「甇斗�滚�嗵�⊥�蓥蝙�鍂��」字樣，其中的「滾」字意外引發網友熱議，有人則笑稱：「唐鳳的意思大家懂了吧？」

五倍券平台開放前，網友已對平台會不會又塞爆的問題相當關心，在PTT論壇發表多篇討論文章。有人指出，根據過去使用疫苗預約平台的經驗，常常都被擠爆，那些平台的流量負荷「根本在Hello」，今日五倍券平台能否通過考驗備受質疑；有人直接開始預言，直言網站「不可能不掛，所以來猜會掛掉多久好了」，選項從15分鐘到6小時都有。

結果五倍券平台9時一開放，果然如網友預言再度大當機，不僅停在空白畫面轉動多時，還有人借面出現亂碼「甇斗�滚�嗵�⊥�蓥蝙�鍂��」字樣，令網友相當錯愕。值得注意的是，其中的「滾」字意外引發網友關注，大批網友在PTT論壇上發表看法，認為此字恐「別有深意」

網友紛紛留言：「唐鳳的意思大家懂了吧？」「已經叫你滾了還看不懂？」「第三個字就叫你滾了」、「叫你滾欸」、「『滾』這個不是亂碼」、「天才大臣果然別有深意」、「天才IT大臣，有政府好安心」、「唐鳳果然出手了」、「名額要搶不當死才怪」、「笑死」、「不當機才是新聞好嗎」。