五倍券今（22日）上午9點開放數位綁定，由於數位綁定及抽加碼券等多項步驟都需使用五倍券官網，這也讓官網9點一到就出現亂碼、轉圈圈的狀況，此外包括中信、富邦在內的多家銀行的五倍券專區也都當機，引起網友們熱議。

今年各大銀行都推出五倍券優惠方案，不過因為多數方案都有名額限制，因此一早開放綁定時，不只五倍券官網無法進入，銀行網頁也都大塞車，引起PTT網友們熱議，「有沒有銀行比官網系統還爛的掛」、「我玉山直接進不去」、「台銀也掛了，想用台灣Pay用不了」、「台灣Pay直接卡住」、「有夠爛，想直接領紙本」。

此外，有人批評明明很多人搶數位五倍券是預期中的事，但每次都還會當機，質疑相關配套不足，「台灣日常啦」、「每天都嘛在當，明明就預期會發生的事還做不好」、「官網銀行一起炸裂，沒當才是新聞」、「系統真的蠻爛的，事前不是都猜得到嗎」、「銀行官網也很慘，真的爛」。

經過實測，約上午9時許，玉山銀行、台灣銀行、中國信託、富邦銀、聯邦銀行及國泰世華等銀行的五倍券專區都無法進入，此外，台灣Pay官網則需要約5分鐘的等待時間才能正常運作。

此次五倍券數位綁定，可以透過信用卡、行動支付及電子票證進行數位綁定，其中以公股銀行合作的台灣Pay的討論度最高，主因在於前33萬名成功綁定即可獲得800元，其次17萬名回饋500元，50萬名之後回饋300元，無名額限制。

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