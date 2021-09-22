《古惑仔》電影系列在90年代紅極一時，至今仍是不少影迷心目中的經典港片，更捧紅鄭伊健、陳小春、謝天華、林曉峰等人，近日陳小春、謝天華、林曉峰在陸綜《披荊斬棘的哥哥》合體，勾起大家無限回憶，而其實當年也有不少配角備受關注，其中一個就是在電影中飾演陳浩南好友韓賓的尹揚明。

出身澳門的尹揚明，約11歲移居香港，外型高大帥氣的他，1988年被導演林嶺東發掘，首次演電影《勇闖天下》就擔任男主角，更和吳宇森、葉童合作，1990年加入香港無綫電視台，成名作是《灣仔之虎》。

尹揚明成功轉型成商人。(圖／翻攝自東網)

之後受劉偉強之邀參演《古惑仔》系列電影，飾演葵青堂主韓賓，其中與飾演「十三妹」吳君如的感情戲，更是備受關注，讓他人氣大漲，不過他卻在事業當紅之際染上賭癮，更輸掉當時的全部身家港幣200萬（約新台幣700萬），要靠向朋友親友借錢還債，讓他一度想輕生，幸好最後戒賭，「我經常叫身邊人不要賭錢，人的生命好短暫，要好好珍惜人生，所以我決定重新做人。」

2007年尹揚明跟隨兄長轉行經營骨灰龕生意，賺了不少錢，估計身家超過千萬，之後他還在香港和澳門等地與朋友合作餐飲生意，由演員成功轉型成商人，雖然近幾年作品不多，多以客串為主，但靠著做生意賺到的錢，甚至比演戲還多。

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