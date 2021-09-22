五倍券官網登記加碼券操作過程。(取自五倍券官網)

加碼券登記過程畫面。(取自五倍券官網)

加碼券登記成功畫面。(取自五倍券官網)

五倍券數位綁定和各部會加碼券登記在今(22日)9時起跑，但時間一到，五倍券官網瞬間塞爆，除了網站讀取相當久，更出現一排亂碼字，其中還有一個「滚」字，引發熱烈討論。不過，也有幸運網友已經成功完成登記加碼券。

《中時新聞網》記者實測，今早雖一度無法進入官網，但經過多次點選重新整理網頁，同時嘗試手機和電腦版，約在5分鐘後成功進入官網進行登記加碼券。 主要方式就是有耐心，按照相關步驟操作，輸入身分證字號/統一證號、健保卡卡號、圖形驗證碼，進行健保卡號認證，接著輸入手機號碼，點選發送簡訊驗證碼，並輸入簡訊驗證碼和圖形驗證碼，執行身分認證，經確認資料無誤，輸入電子信箱，並勾選「我已閱讀並同意」，確認送出。

另外，當民眾選擇完想要的加碼券後，系統會提醒「加碼券確認送出後，一經登記不得修改」，最後則會出現「作業成功」的提醒。

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