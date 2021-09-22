女星愷樂（蝴蝶姐姐）從兒童台發跡，順利轉型為歌手及主持人，去年因被大陸網紅周揚青踢爆私下跟老闆羅志祥有不正當男女關係，演藝事業全面停擺，更傳出密婚醫生。今（22日）是愷樂38歲生日，有粉絲發起應援計劃，讓她罕見浮出水面留言感謝。

愷樂的粉絲後援會主動發起「STAND BY YOU」生日企劃活動，他們包下9月份公車廣告、信義區巨型LED的螢幕光牆影片、投注台灣、香港、新加坡和馬來西亞的FB／IG 生日廣告，並製作客製化無框畫、公仔和生日祝福書送給愷樂，再以愷樂的名字買下216罐狗罐頭捐給基隆市彩虹護生協會。

愷樂親自跟粉絲說謝謝。（圖／IG）

看到粉絲集資替自己過生日，消失1年多的愷樂總算透過IG回應：「太感人但不要破費，愛你們。」許多支持她的鐵粉看到後激動不已，紛紛在下方留言TAG愷樂：「我們愛妳，希望妳都能夠好好的」、「想你惹嗚嗚嗚」、「你終於回來了，感動」也感謝主辦單位的舉辦，讓粉絲能藉由這些應援活動想念愷樂。

愷樂去年4月被周揚青指控跟羅志祥有長期不尋常的男女關係後，自行在IG發全黑圖認錯：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲 對不起，還有所有愛我的人說聲對不起。」直到9月小鬼猝逝再發一張黑底RIP文「無法接受」就沒更新動態，更別說出現在螢光幕前，根據《三立新聞網》報導，愷樂傳已密婚醫生未婚夫，聽從婆家建議不考慮復出演藝圈，選擇低調地過往後的人生。