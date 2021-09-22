21日歐股在20日創下約兩個月以來最大跌幅後反彈，中國大陸恒大債務危機暫時止血。至於環球音樂在荷蘭首次掛牌交易，股價飆漲超過4成。因此，在旅遊休閒、媒體音樂、礦業以及能源類股領漲下，德國DAX指數也從兩個月低點開始反彈，收漲4.7%。STOXX 600指數最後收在458.68點，漲4.56或1.00%。

美國鬆綁旅遊禁令後，旗下有英國航空公司的IAG集團、嘉年華郵輪以及洲際酒店等，相關業者的股價齊揚約2%至5%不等。

同時，英國體育博弈公司Entain飆升18%，因傳出美國同業DraftKings將以200億美元的現金與股票方式來完成收購。

英國National Express漲7.6%，其競爭對手Stagecoach集團表示，正與National Express商議，將用股票交易進行合併。同時，Stagecoach股價也漲27%。

擁有眾多全球歌手的環球音樂集團，在荷蘭掛牌首日一下就飆升40%，市值同步超過460億歐元，約540億美元。環球音樂的老闆Vivendi集團，更是暴漲67.2%。

全球最大的地產開發商恒大集團，可能有違約疑慮，市場擔心不動產、銀行甚至全球經濟都會受到影響。因此，20日全球股市都受到波及。據悉，中國大陸的恒大，有3050億美元債務危機。

本周的重頭戲還有包括美國聯準會政策利率會議，投資人關心聯準會會不會宣布資金緊縮的消息。IG線上券商認為，美國聯準會會不會升息，才是大家最擔心的事。

因為全球疫情尚未趨緩，以及景氣復甦前景不明，STOXX 600指數在月線連7紅之後，目前已從9月歷史高點下修。

個股方面，瑞典園藝修剪電動器具業者Husqvarna跌6.9%，因日前示警自己與供應商爭端未解決之下，可能會產生高達20億克朗，約2.307億美元營損。