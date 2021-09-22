一進網頁就當機！振興五倍券官網今日正式啟用，上午9時就開放民眾進行數位綁定優惠與8大加碼券登記，雖然網友各個磨刀霍霍，時間一到就大拼手速，結果系統完全跑不動，網頁上只剩一串亂碼「甇斗�滚�嗵�⊥�蓥蝙�鍂��」，有人哀嚎等了20分鐘還是白螢幕，即使成功進入各家公司網站綁定時仍碰壁，讓他眼神死表示「乾脆改紙本算了！」。

為了搶五倍券的好康優惠，有網友表示，她8時58分就坐在電腦前等待，一到9點就選擇先綁定加碼券，不去擠數位綁定的流量，雖然一開始系統操作還算順利，也成功收到設定成功的簡訊，結果一重整畫面就遇上死當，她也抱怨勾選完加碼券後就難以更改，連變心的機會都沒有。

另名選擇綁定行動支付的網友則說，他雖開好悠遊付APP準備綁定，結果系統卻不斷「轉圈圈」死當，等了幾十分鐘都進不去，螢幕更顯示「錯誤訊息」，告知他系統正在維修中，請稍候再試，他原想改去台灣pay綁定，結果也是一樣當機。

還有網友開好手機、電腦「雙機」待命，好不容易成功通過五倍券官網這關，結果進入信用卡綁定時，官方網站也是卡死，他眼神死表示「直接放棄好食券」，還有人附和「明明知道限名額的網站會卡死，為何還要這樣玩？」，還有人笑說「幸好我領紙本，不用入戰場」，卻被吐槽25日開放紙本預約也是線上作業，大家都難逃這一劫。

本次五倍券開放數位綁定，前400萬名可獲得經濟部所發放的好食券，其餘加碼券將進行為期4周抽籤，每人每周都有一次中籤機會，最多可抽中4張不同加碼券。