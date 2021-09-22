大陸《環球時報》22日報導，印度 CNN-News18新聞網20日引述「消息人士」發表一則「獨家報導」，稱一個「中國代表團」上周前往阿富汗最大的前美軍軍事基地巴格拉姆空軍基地「偵察」，尚不清楚「中國高級情報和軍事代表團」造訪該基地原因，但據報導，他們正在蒐集「針對美國人的證據和資料」。《環時》質疑，奇怪的是，如此「重大」新聞，幾乎沒有主流媒體轉載或跟進。中國官方近期也沒有宣布任何「情報和軍事代表團」訪問阿富汗，倒是有家中國媒體記者近期前往阿富汗採訪。

《環時》報導，這不是印媒首次報導中國和巴格拉姆空軍基地的「消息」。9月初，多家印度媒體稱，「塔利班或將巴格拉姆空軍基地移交中國」。中國外交部發言人汪文斌表示「這純屬虛假消息」。

《環球時報》報導，北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，關於中國「試圖接手」巴格拉姆空軍基地的說法，從邏輯上是不可能的。外國軍隊剛剛撤出阿富汗，不負責任地留下了一個爛攤子，中國不可能此時派軍進入阿富汗。

錢峰說，中國在阿富汗問題上的立場一致且明確，即始終尊重阿主權獨立和領土完整，始終堅持不干涉阿內政，更不會學美國搞軍事介入，這也是為什麼包括賈尼政府和塔利班政權都能與中國保持聯繫的原因。此外，基於大陸的國防政策，中國從未在海外設立軍事基地，相信也不會接手巴格拉姆空軍基地。

錢峰認為，一些印度媒體為了博眼球，其報導的專業性和真實性日益下降，這則所謂的「獨家報導」很可能是假消息。這背後也反映出，印度本身對阿政策失敗後，對中國地區影響力擴大產生的嫉妒心理。

該印媒報稱，中國代表團是通過巴基斯坦到阿富汗，飛機沒有出現在喀布爾機場。「中國似乎希望與塔利班和巴基斯坦合作建立一個情報『設施』，密切關注對新疆穆斯林的任何支持。」

印媒報稱，印度高層對這一情況表示「關切」。印度政府高層消息人士說：「我們正在核實中國團體的動向。這很嚴重……如果他們在那裡與巴基斯坦建立任何基地，這將助長更多的恐怖活動並破壞地區穩定。」