聯合國發言人杜雅里克今天表示，阿富汗塔利班（Taliban）新任外交部長已提出要求，要在本週的聯合國大會向各國領袖發表演說。

法新社報導，上月遭塔利班推翻的阿富汗政府大使伊薩克扎伊（Ghulam M. Isaczai）也提出發言要求，但聯合國尚未決定由何方代表阿富汗出席大會。

杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，由9個成員國組成的全權證書委員會（Credentials Committee）將對阿富汗兩造要求作出裁決，但不清楚委員會是否會在27日總辯論結束前召開會議。

全權證書委員會負責決定聯合國承認哪些政治實體為各國的駐聯合國合法代表，將如何處理塔利班奪權後阿富汗駐聯合國的代表權問題，備受各界矚目。

杜雅里克說，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）接獲塔利班外長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）來函，「要求參與」這場高層級辯論。

他表示，這封信的落款日期是9月20日，也就是總辯論開始的前一天，並註明穆塔奇是「外交部長」。

但信中並未說明穆塔奇是否要親赴紐約發表演說，或塔利班將提供錄製好的影音訊息。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年有許多領袖都是採取視訊方式發言。

信中指出，伊薩克扎伊在聯合國已「不再代表」阿富汗。

杜雅里克說，古特瑞斯也接獲伊薩克扎伊一封日期為9月15日的來函，內容包括與會的阿富汗代表團名單。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1100922