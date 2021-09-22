世界球王梅西(Lionel Messi)於台灣時間9月20日在巴黎主場亮相，全世界球迷都在等待他於巴黎的第一個進球何時出現，可惜這場比賽他仍未進球，上半場的自由球踢中門柱，相當可惜，不過巨星隊友內馬(Neymar)反倒幫球隊踢進1球，證明三巨頭連線仍值得期待，而在這場比賽梅西與球隊出現小摩擦。

比賽進行到第76分鐘兩隊打成1：1平手，這時巴黎教練波切蒂諾(Mauricio Pochettino)把梅西換下場，這讓梅西有點不滿，下場時擺著臭臉拒絕和教練擊掌，事後波切蒂諾說這個調度是為了梅西的健康著想，而今天半夜傳出大消息，巴黎官方公告梅西比賽時因左膝遭到撞擊，目前處於骨頭挫傷狀態，未來48小時將進一步檢查。

巴黎官方表示：「梅西在對陣里昂的比賽中左膝受到撞擊，在周日上午進行了核磁共振檢查，確認其為骨頭挫傷。在未來的48小時內，梅西將進行更進一步的檢查。」而這可能也代表梅西無法出戰接下來對梅斯的比賽，本季才為巴黎出戰三場就受傷，實在不是個好消息，但就結果來說波切蒂諾的決定或許是對的，否則梅西會有更大的風險。

在確定受傷前外界也十分不能理解教練的舉動，有球迷紛紛說：「他已經玩完了。」「距離他丟掉飯碗還有多久的時間？」有些媒體也認為在梅西剛加入球隊就做出此調度，無疑是讓雙方產生裂痕的行為，不過根據法國媒體報導，兩人之後進行了溝通，並沒有出現太大的問題，反倒梅西現在受了傷，未來48小時內的檢查才是值得關注焦點。