中秋連假各景點爆發人潮，胸腔暨重症醫師黃軒分享連假4亂象，許多民眾不好好戴口罩，不是將口罩戴在下巴，就是露鼻子透氣，最可怕的還有阿伯搭高鐵，每次咳嗽就要拉下口罩，還有許多人隨意亂丟用過的口罩。讓他看了直嘆氣，也提醒亂丟口罩最重可罰6000元，而亂戴口罩恐犧牲家人生命，提醒大家好好遵守防疫規定。

黃軒昨在臉書發文表示，中秋連假不少人開心出門，畢竟大家都悶在家許久，但是他卻觀察到民眾防疫鬆懈造成的亂象。在連假期間他去搭高鐵，發現有民眾將已經使用過的口罩丟在椅子上，搭車的過程中，發現有位阿伯明明有戴口罩，但每次咳嗽就拉下口罩，讓人膽顫心驚。

黃軒指出，抵達目的地以後，離開車站就看到大批民眾配戴口罩的方式錯誤，不少人將口罩戴在下巴的位置，還有許多遊客戴著口罩卻露出鼻子，甚至在大街上還看到許多口罩「屍體」躺在地上，讓人非常傻眼。

黃軒也說，中秋連假4天爆發亂象，大家有看到嗎？反正戴口罩只是意思一下，就是感覺有戴口罩就安全了。不過，他要提醒大家，在台灣亂丟口罩要罰3600元，最高可以罰6000元；亂戴口罩的話，也許犧牲的是家人的生命，大家不可不慎。

不少網友看了認同地說，「看到有人直接不戴口罩，還覺得沒什麼？反正又沒人抓，而且疫情再起大家也不怕了，台灣人的3分鐘心態」、「真的要確實戴好口罩」、「亂丟口罩的人真的該被罰」、「規定是罰6000元沒錯，但重點是沒人檢舉，那就真的沒用」。