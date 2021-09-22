美空軍部長肯達爾（Frank Kendall）近日在首次公開演說中向國會高分貝喊話，面對與中國大陸或俄國的戰略競爭，華府如果想要獲勝，則國會必須讓空軍將「美軍不再需要且無法對北京產生嚇阻的戰機」退役，以挪騰出更多資金投注在下一代戰機、無人機與武器之上。

「國防新聞」報導指出，肯達爾在出席空軍協會舉辦的空中、太空與網路研討會上表示，「對國會我有一個請求，請協助我們專心打好一場仗─一場戰略競爭之戰─我們必須贏得這場戰爭」。

他強調，如果空軍堅持保留每一種所擁有的老舊系統，空軍將無法取得更好的資源與戰勝戰略競爭對手。缺少了資源與平衡風險的決心，進而避免未來冒著更大的風險，美國就無法取得對中國大陸與俄國的勝利。

他補充道，自己深深的了解政治的限制，而他很樂意與國會共同努力一起找出更好的機制，以帶來空軍需要的改變；不過，這一切都建立在軍方與國會必須向前邁步。

自7月下旬上任以來，肯達爾立即讓空軍與太空軍進行急迫的演訓，試圖在向五角大廈部長辦公室遞交空軍預算前，全面檢視該軍種預算。他補充道，國會希望空軍保留一定數量的傳統戰機，但經檢視後產生的預算將不符合國會的這項期待。不過，他並沒有具體說明不符合之處。

近年來，美國空軍持續規避將部分機隊完整退役，這已成為自歐巴馬政府以來的慣例。當時空軍想要將U-2間諜機、RQ-4全球鷹偵察機與A-10攻擊機予以退役，卻因國會反對等因素而無法成功。

當時，軍方高層指稱《預算控制法案》讓軍方花費大量維修費在保養與維持老化戰機的戰力，從而無法投注在下一代戰機以讓空軍現代化。過去2年年美空軍開始採取不一樣的做法，其在預算提案中要求退役部分庫存戰機，包含數個中隊的A-10、最老型號的RQ-4、數十架過於老化的KC-10與KC-135加油機。

肯達爾甚至暗示，空軍會採取更積極的做法，敦促立法者將「軍方不再需要且無法對北京產生嚇阻的戰機」，予以退役。他補充，空軍目前正籌畫將退役的戰機綁在單一案子中，這樣的做法讓軍方無須針對每項退意提案一一審議。

肯達爾解釋，老舊的戰機機隊「將我們現代化所需的資源消耗殆盡」，可以理解立法者想要保護自己選區的經濟繁榮，但是這種地方政治利益的盤算卻是以犧牲國家安全為代價。

他舉例，「在我爭取支持的過程中，常常有議員同意我對中國威脅是何等重要的看法；但與此同時他也表示，不論任何情況都不能把他們州里生產的C-130、A-10、KC-10或MQ-9退役。他們強調自己選區內的任何基地都不能關閉或裁減人力，因為這會對當地經濟產生影響」。

他強調，這種是在中國大陸根本不可能發生。試想看看湖南的立法機構代表在共軍想要部署J-20時反對J-10退役。「你們能想像南華早報報導類似新聞嗎？我完全想不到這會發生」。