台灣國、高中生BNT疫苗開打在即，而美國接種同款輝瑞/BNT疫苗的台裔青少年共同反應是第一劑後「手痠」，第二劑後「微累」、「沒大感覺」；與檢測相比，有人寧可打疫苗。

中央社記者近日訪談曾接種輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗的3名台裔青少年。

「怕打針、想到打針這件事就緊張…但打完也還好。」姜卉倢（Iris Chiang）就讀7年級，等同台灣學制國中一年級學生。今年7月，一家4口告別返台一年的生活，頂著時差，下飛機隔天就到量販店好市多（Costco）附設的藥房報到，接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

她的感受是：「打完第一劑，手有點痠，跟打流感針的感覺差不多。」

姜卉倢受訪時中文對答如流，去年一整年她就讀台北市新生國小語教班，體驗中文的震撼教育。回台「考試多」，但讓她真正活用中文。這是他們家第2次回台灣長居，上一次是她哥哥就讀小學2年級時。

回憶接種第一劑那天，台灣的學期還沒結束，她登錄網課，「台灣的老師非常關心，要我趕快去睡覺、休息、喝水」。她報告老師，「還好還好，沒有那麼誇張」。

接種第二劑當天她有嗜睡感，「分不清楚是疫苗反應、還是時差」。雖然當時回到美國的家已經3週，她自認不擅長調整時差，「醒來不累就一直看書、看電視」。習舞7年，施打第二劑隔天她去練舞，不停地舞動手部，這動作緩解了打針後手痠的副作用。

她身邊最特殊的接種案例是朋友與哥哥「沒有太大反應」；大人則不然，朋友的媽媽發燒3、4天，朋友的爸爸全身起疹子，過了幾天副作用才消退。

疫苗接種在美國目前以12歲為分水嶺，美國食品暨藥物管理局（FDA）5月將輝瑞/BNT疫苗擴大至12至15歲年齡層的青少年接種，12歲以下的接種時間表可望在今年底之前公布。

據姜卉倢觀察，同齡層「要不要打疫苗的意願都是看父母」。滿12歲的同學幾乎完成接種，11歲的朋友們還在等足齡。

「加州的學校有疫苗令，選擇不打疫苗的人得每週做檢測」。姜卉倢往返美台，經歷過PCR核酸檢測，「被戳過兩次鼻子，很不舒服，寧可打疫苗」。

「我們這一代成長的小孩都相信科學，從出生到長大，各式各樣的疫苗保護我，沒有理由不打。」不具名的L 同學接種輝瑞/BNT疫苗時剛過16歲生日，他認為，如果有人有不好的疫苗接種史，應該先徵詢醫生意見。

家長幫他預約、依照規定陪同到加州的臨時疫苗接種站利惠體育場（Levi's Stadium），今年4月一個週末的早晨接種第一劑時，人潮隊伍很長，一早出門到打完針已過中午時分。時序進入5月接種第二劑，排隊的速度變快，他心情輕鬆，「打疫苗的事情完成了」。

接種站內規定不能自拍，他記得把白色疫苗卡拍照存到手機裡備份，並到與政府配合的商家，換取疫苗接種獎勵「甜甜圈」一個。

接種第一劑疫苗後，他「手痠」，依照護士的建議把手舉高半小時；但比起打完流行性腦脊髓膜炎疫苗（Meningococcal vaccine）的痠痛記憶，「COVID-19疫苗還好而已」。接種完第二劑，「上課有點累」，睡一覺後恢復正常。

成長於外派家庭的葉聿昕（Patrick Yeh）跟著父親的駐點，遷移到舊金山灣區就讀高中。今年4月中接種第一劑疫苗當天正好是他18歲生日。

接種地點在距離住家20分鐘車程的另一個城市山景市（Mountain View）社區服務中心，約排隊一小時打到第一劑，回家後他靠伏地挺身擺脫手痠的副作用。「沒感覺」是他對第二劑的印象。

對於接種疫苗的意願，他沒有懸念。接種疫苗半年多如常生活與運動，成為大一新鮮人，準備習醫的葉聿昕告訴記者，讀了一些專業報告，相信疫苗的保護力，在Delta變異病毒株的威脅下，出門仍會戴口罩，多一層防護。