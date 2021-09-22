華為公開太陽能電池專利 涉及智慧眼鏡 10:032021/09/22 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華為公開太陽能電池專利，涉及智慧眼鏡。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 界面新聞報導，據天眼查APP顯示，9月21日，華為技術有限公司公開「太陽能電池及其製備方法、智慧眼鏡及電子設備」專利，公開號CN113421977A，申請日期為2021年5月。外界認為，此項專利可能涉及智慧眼鏡領域。 專利摘要顯示，太陽能電池包括第一導電層、第二導電層、第一導電網格、第二導電網格和功能層等。本申請的技術方案能夠減小電池尺寸放大後薄膜方阻對電池效率的影響，適應大面積太陽能電池應用的發展趨勢。 美最新無人機還在研製就破功 陸驚曝發現關鍵罩門 陸學森的下一步… 讓電池交換成為日常 #太陽能電池 #導電 #公開 #專利 #智慧眼鏡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉縣智慧農業種木瓜 翁章梁盼成典範 04:102021/09/22 地方新聞 iOS 15今開放更新！iPhone電池續航力變好？實測結果揭曉 09:162021/09/21 科技 專家傳真－越南電線電纜產業之發展趨勢 04:102021/09/22 專題周報 12青農導入智慧農業種木瓜 從產到銷透過科技省工、減少耗損 19:072021/09/21 寶島 市區停車變聰明 智慧引導省時又環保 11:302021/09/21 寶島 韓星代言費排行榜出爐 冠軍「年賺15億」全智賢也輸他 22:002021/09/20 娛樂 美國商務部次長提名人：華為預期仍列貿易黑名單 08:532021/09/22 國際 林采緹睡衣辣穿細肩帶Bra 頂素顏錄影曝光真面目 19:092021/09/20 娛樂 電池交換生態系統受肯定 Gogoro明年首季那斯達克上市 04:102021/09/22 財經要聞 不滿民進黨漠視勞工權益 全國總工會陳杰公開挺朱立倫 16:322021/09/20 政治 人情留一線日後好相見 3星座最圓滑有智慧 07:002021/09/20 運勢 兩岸熱門新聞 秦始皇陵歷經2000年 究竟有無被發掘過？ - 兩岸 習近平在聯合國大會承諾供20億劑疫苗 且不再新建境外煤電項目 - 兩岸 - 旺報 華為公開太陽能電池專利 涉及智慧眼鏡 - 兩岸 - 旺報 陸媒批「佛媛」：狐狸尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的 - 兩岸 中巴合作JF17梟龍戰機獲青睞 阿根廷提列預算首批採購12架 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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