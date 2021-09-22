界面新聞報導，據天眼查APP顯示，9月21日，華為技術有限公司公開「太陽能電池及其製備方法、智慧眼鏡及電子設備」專利，公開號CN113421977A，申請日期為2021年5月。外界認為，此項專利可能涉及智慧眼鏡領域。

專利摘要顯示，太陽能電池包括第一導電層、第二導電層、第一導電網格、第二導電網格和功能層等。本申請的技術方案能夠減小電池尺寸放大後薄膜方阻對電池效率的影響，適應大面積太陽能電池應用的發展趨勢。