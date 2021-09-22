受到恆大債務危機影響，美股於中秋連假期間重跌，台積電ADR自上周五至今跌逾2.4%，若從上周四至今則大跌約4.82%；台積電(2330)股價今開盤跌14元至586元，直接摜破季線，盤中最低583元，並回補8月26日的多方跳空缺口。
受到恆大債務危機影響，全球股市表現震盪，台股今天是中秋連假後首個交易日，呈現補跌；受到台積電早盤一度大跌2.8%影響，台股早盤重挫逾400點，失守17000點大關以及半年線支撐。
中秋長假期間費城半導體指數下挫3.7%，台積電ADR同步走弱，台積電ADR周二止跌小漲0.23%，但累跌逾2.4%，台積電今天展開補跌走勢，開盤跳空開低為586元，下跌14元，跌幅2.33%。
聯電ADR同步下跌，聯電ADR自上周五至今累跌約2.98%。聯電ADR周二微跌0.35%。聯電(2303)今日股價同步走弱，開盤63.2元，下跌2.4元，跌幅3.66%，但逢低承接買盤進揚，盤中跌幅收斂。
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