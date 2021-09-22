天后王菲與謝霆鋒各自歷經一段婚姻後，2014年被拍到世紀復合，昨(21日)兩人受邀參與「灣區升明月—2021大灣區中秋電影音樂會」，謝霆鋒擔任主持人，王菲則開金嗓開唱，事先網友相當期待兩人是否再來個世紀同框，結果節目播出時，謝霆鋒坐在台下與其他主持人排排坐，沒和王菲同框，但謝霆鋒全場表情裝酷，也不敢直接面對鏡頭，倒是鄧超偷瞄謝霆鋒的表情成了亮點。

王菲和謝霆鋒2000年時被媒體捕獲世紀牽手，兩人相差11歲的姊弟戀曝光，但後來兩人各自嫁娶，2012年謝霆鋒先宣布與張柏芝離婚，2013年王菲也和李亞鵬8年婚姻畫下句點，隔年媒體拍到王菲和謝霆鋒結束工作後回到同一住所，兩人更在家中親吻，才認了世紀復合。

鄧超瞄了謝霆鋒一眼，又隨即望向鏡頭。（圖／翻攝自飯圈雜談微博）

近年兩人頻傳情變，甚至被名嘴直指已經低調分手，謝霆鋒則曬出當年定情刺青否認，今年7月網上瘋傳一張照片，直指王菲疑似秘密生女，謝霆鋒又當爸，對此，謝霆鋒透過公司回應關於「謝霆鋒分手」、「王菲生女」、「謝霆鋒改遺囑」等都是假消息，謝霆鋒先前就闢謠過生兒育女傳聞，目前和王菲沒有生育計畫，認為該消息對謝霆鋒的形象和名譽造成影響，要求刪文。

在場網友爆料王菲的表演是預錄，播放時謝霆鋒偷看了一眼。（圖／翻攝自飯圈雜談微博）

昨晚王菲參加中秋晚會，獻唱粵語新歌〈灣〉，擔任主持人的謝霆鋒則在介紹嘉賓時臉側一旁，不看鏡頭裝酷避嫌，沒直接面對鏡頭，其他主持人包括鄧超都偷瞧了謝霆鋒一眼，據現場網友指出，其實王菲的歌唱表演是預錄好的，兩人並未同時現身，播放時謝霆鋒剛好經過該名網友身邊，忍不住看了一下螢幕上的王菲，甜蜜溢於言表，其他網友則說：「超哥那意味深長的一眼」、「超哥吃瓜第一線」、「笑死我了，旁邊的女主持人也瞄了鋒哥一眼」、「全場都在鼓掌，除了謝霆鋒哈哈哈」。