一家南部知名火鍋店老闆，從104年起就與店內一名女員工暗通款曲，雙方背著老闆娘私下交往，甚至每個月兩人都要固定要嘿咻4次至5次，時間將近長達5年，老闆自己承認超過200餘次，老闆娘得知真相後崩潰，怒向女員工提告，但一審判免賠，正宮怒提上訴，高雄高分院審理後大逆轉，改判女員工需賠償60萬元。

根據判決書記載，該家火鍋店在南部頗具知名度，女老闆控訴，她的丈夫與店內女員工A女，從民國104 年間起至108年間止，分別位於他的住處及女方住處內，以每月約4 至5 次之頻率發生性行為，侵害她配偶關係之身分法益，要求A女賠償100 萬元。

火鍋店老闆在庭上大方承認，她與A女交情很好，兩人相愛，從5 、6 年前 開始發生性行為，大概是從104 年開始，有時候在自己住處，有時候在A女住處，1 個月平均約發生4 、5 次關係。

正宮開庭時，提出與A女談判錄音內容，包括A女先聲明「我以後絕對斷絕來往，不會去妨害別人的家庭」，正宮質問，如果沒有做到或執迷不悟會如何時?A女答稱「我出去被車撞死」。正宮甚至表明，如果A女問心無愧，她就要對A女的兒女說出真相，這時A女強烈表示沒問題。

但A女事後卻辯稱，錄音內容試她遭受逼迫，甚至毆打下所錄的，並非自己原意，一審法官據此認定A女不需賠償。正宮因此氣得上訴。

但二審法官認為，若A女與老闆間無超乎社會通念所容許之已婚男女交往行 為，豈會於遭正宮質疑有妨害家庭情事時，毫無反駁之詞，反而表明會與老闆斷絕往來，棄自己名譽於不顧，更以自己生命起誓？因此A女與老闆已有逾越已婚者應謹守分際之行為，且妨害伊家庭之情事。

法官審酌，A女與老闆發生性行為之期間逾4 年，頻率約為每月4 至5 次，行為嚴重破壞元配婚姻關係之圓滿安全幸福，造成精神上痛苦，因此判決A女需賠償60萬。