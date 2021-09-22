各家新聞台YouTube直播今異常斷線，早上10點左右，頻道畫面無預警出現「現場直播目前為離線狀態」，包括中視新聞台、TVBS、東森、三立、民視等無一倖免，只有少數幾台如華視、中天維持正常，引起網友熱烈討論。

由於訊號供應極不穩定，就算恢復正常，也可能只是一下子，畫面時有時無，造成網友收視困擾。

各家新聞台YouTube直播頻道異常斷線。

各家新聞台YouTube直播頻道異常斷線。

各家新聞台YouTube直播頻道異常斷線。

各家新聞台YouTube直播頻道異常斷線。

有網友認為，各新聞台斷線可能與頻寬有關，「怎麼那麼剛好都是新聞台出狀況」；而今天最佔頻寬的一件事，就是振興五倍券開放民眾數位綁定，一度造成網站當機，網友直覺反應，指兩者間或許有關係。