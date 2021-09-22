大陸19日公告，台灣釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧而暫停輸入，農委會主委陳吉仲隨即表示將向WTO提出貿易仲裁，並已準備10億元專案經費，將全力採取相關因應保障農民權益。對此，媒體人黃暐瀚表示，今年3月鳳梨遭禁後，他就提醒要小心釋迦跟蓮霧；為今之計，只能趕緊從降低農產對陸依賴、考慮農產品轉作、慎重考慮中止兩岸ECFA三件事著手。

黃暐瀚20日在臉書發表《勿謂言之不預》一文，內文表示，今年3月大陸禁止台灣鳳梨輸入後，他就提醒鳳梨之後，要小心釋迦跟蓮霧。至於理由，純粹就是這2樣水果出口大陸佔比極高；然而他所言不過是「狗吠火車」，因為半年過去，一切依舊照劇本繼續演出。

黃暐瀚指出，為今之計別無他法，台灣政府只能趕緊做三件事：一，降低台灣農產品對大陸的依賴；二，若無替代市場，相關農產品是不是該考慮轉作？三，除了農產品，是否也該慎重考慮中止兩岸ECFA。

對此，黃暐瀚認為：「既是毒藥，立刻停藥！」因為沒有明知是毒藥，還繼續吃的道理。不僅如此，黃更直言，「希望幾個月後，不會換個水果（文旦、柑橘），我又舊文重貼」。