正妹 YouTuber「咪妃」牽新重機回家！「緊身黑皮褲」造型狂吸萬讚 （圖片／JKF提供）
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知名網紅「咪妃」在 YouTube 上擁有近 61 萬人訂閱，靠著甜美長相和多元的影片內容，漸漸累積大批死忠粉絲關注。近日，她在網路上分享了一張「重機合照」，興奮表示這是她入手的新車，立刻引來上萬人按讚。

正妹 YouTuber「咪妃」牽新重機回家！「緊身黑皮褲」造型狂吸萬讚 （圖片／JKF提供）
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只見咪妃身穿短版上衣，下半身則搭配「黑色緊身皮褲」，高腰設計也讓她的比例看起來更加修長了，而在她身旁的則是她剛購入的重機 BMW S1000RR，而咪妃也開心地發文寫下：「小咪人生中買的第三台愛車❤️要加入紅屁股行列啦！」並表示在出發時會有國家安全警報，要大家不需擔心。

正妹 YouTuber「咪妃」牽新重機回家！「緊身黑皮褲」造型狂吸萬讚 （圖片／JKF提供）
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貼文曝光後，粉絲們也紛紛直呼：「妳的皮褲讓我好 high」、「皮褲真香😍」、「有一種皮褲叫咪妃的皮褲👏」、「根本追不到了啊😂」、「被海放😢」

事實上，除了這台新牽的重機外，咪妃買的前 2 台車分別還有「YAMAHA 檔車 R15V3」和「賓士休旅車 GLC300」，是個不折不扣的愛車迷，也常常分享車訊動態與車友交流互動。

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從 Coser、直播主打開知名度的咪妃，近年開始將重心轉往 YouTuber 界發展，而影片主題也相當豐富，不論是健身、騎車、開箱、穿搭、跳舞還是角色扮演等全都囊括在內，加上過去曾與 YouTuber「Joeman」交往過，因而衝出極高的網路聲量。

正妹 YouTuber「咪妃」牽新重機回家！「緊身黑皮褲」造型狂吸萬讚 （圖片／JKF提供）
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上個月剛過完 28 歲生日的她，染了一頭鮮豔的「藍髮」造型，全身散發著夢幻氣息。在公開新髮型沒多久後，她就宣布了牽新車的喜訊，讓人相當期待咪妃未來又會發布什麼樣讓人驚喜的消息呢！

正妹 YouTuber「咪妃」牽新重機回家！「緊身黑皮褲」造型狂吸萬讚 （圖片／JKF提供）
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