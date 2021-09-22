林姓男子今年6月間到超商購物時，因未掃QR-Code實聯制，與店員起口角，店員指控林男不滿他表示要報警時，對他嗆聲「我是弘仁會的，你屁什麼啦！」，並大罵他三字經。台北地檢署勘驗監視器畫面，發現林嗆「弘仁會」後即說「騙你的」，且店員還回嘴「然後咧」，不構成恐嚇罪，僅依公然侮辱罪起訴林男，並聲請簡易判決處刑。

起訴指出，林男在全國疫情三級警戒期間，6月14日下午1時許，到北市信義區某超商購物結帳時，店員認為林未遵守中央疫情中心規範的QR-Code實聯制，雙方發生爭執。

店員表示要報警處理，林男當場嗆店員「我弘仁會的，你屁什麼啦，給我小心一點」，並稱「你要報警喔，報你X雞巴毛啦，幹X娘」。

事後店員報警提告林男涉嫌妨害名譽、恐嚇罪。但檢察官勘驗超商內部監視器畫面，發現林雖有嗆「我弘仁會的」，但隨即改稱「我騙你的啦」，且未聽到林恫稱「你小心一點」。

檢察官認為，店員對於林恐嚇「你小心一點」過程，前後說法不一，且監視器畫面中店員對林的對話過程神情未見懼色，僅反覆對林說「然後咧！」難認店員有心生畏懼情事，認定林恐嚇罪嫌不足，僅起訴林涉犯公然侮辱罪。