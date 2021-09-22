天王劉德華已經59歲，不僅多年來隨家人茹素，並過著自律的生活，且保持極致凍齡外型，人氣持續爆棚，是許多人心目中的完美男神，感情方面，劉德華直到2009年才公開與朱麗倩的婚姻關係，但其實沒避諱聊過去的情史，他就曾在節目中回想初戀，表示雖然對方讓他傷透心，但也讓他事業獲得成功。

天王劉德華對於私生活及家人相當保護，但並不會因此避談感情事，2016年他上《開講吧》節目，說到了初戀，他表示自己1981年剛進演藝圈，當時在訓練班裡受訓，認為自己身為男人要扛得起責任，所以什麼事情都做，翻跟斗、舞蹈都練，這樣刻苦的日子裡，他某天接到一通電話，是初戀女友打來的，而當時兩人已經4個多月沒見面。

女友打這通電話是要約他出來見面，兩人來到香港知名看夜景的地方，但劉德華還來不及看這浪漫的景致，女方一開口就跟他提分手，當下他想解釋，但也來不及，女友直接搭車離開了，他腦海不斷想著「為什麼？」，就這樣從山上走到山下，劉德華說，他搭上公車就開始掉眼淚，哭了一整路。

劉德華坦言，這是他人生中第一次在感情上失敗，但也因為這場莫名的分手，讓他得以專注在事業上，接著就拿到人生第一次的男主角，演藝事業踏出成功的第一步，據傳，劉德華的初戀是圈外人，當年他入行，兩人有個「五年之約」，讓他專心拚事業，但女方沒能等五年，多年後劉德華收到她的喜帖，結婚日期是「1985年5月15日」，正是兩人「五年之約」到期的那一天，不禁讓人覺得女方用了另一種方式，守護了跟天王的約定。