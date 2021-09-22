動物保護已是社會主流，新北市政府動保處斥資3000萬元全新改建瑞芳動物之家，仿造美國動物收容設計，邀集美國收容所建築師與動保團體規畫，以人道、動物舒適為出發點，不僅動線互不干擾，牆面也有遮掩減少犬隻視線接觸，顏色也以淺色不傷眼為考量。預計明年1月動工，9月完工。

新北市動保處長楊淑方今在市政會議專案報告，疫情期間動保處成立「確診者共居寵物安置旅館」受益達3000人次以上，並實施「動物醫院遠端看診」宅配取藥等便民措施，另也是全國唯一縣市成立「抗毒蛇血清調度大平台」及時拯救流浪動物、家犬貓生命，並結合「里長設置認養小棧」提高認養率、簽訂首張「海洋保育類動物野放契約」提升鯨豚存活率、實施「工廠犬專案」為506隻狗找到歸宿。

楊淑方說，瑞芳動物之家新建工程，將完全仿照美國動物收容所設計，疫情期間邀集動保團體、市警犬隊提供經驗分享，並以視訊方式與美國動物收容所設計專家Heather Lewis討論，確保符合國際潮流。

楊淑方說，瑞芳動物之家從動物收容面積、動線規畫、座向方位、通風設計、運動設施及互動式教育區，含所有施作材質、設施設備等，皆以人道、動物舒適性為出發點，預計明年1月動工，9月完工，預估每年動物收容周轉率可達500隻，預估新建經費為3000萬元。

美國動物收容所設計專家Heather Lewis表示，收容所內「犬貓入所」、「物資運送」及「民眾認養」三大獨立動線分開規劃，可減少犬隻相互之間干擾，讓犬隻心理狀態更為穩定，另外Heather也建議犬舍顏色應考量犬隻視覺特性，採用明亮淺色系，使犬隻較無壓迫感，不同區域犬舍之間，應以牆面阻隔，減少互相視線接觸，可降低犬隻心理層面壓力。

新北市長侯友宜表示，動物福利精進代表國家進步與文明，新北市致力改善動物之家收容環境，打造動物友善城市，除陸續進行修繕及改建動物之家，改善收容品質，結合公共美學，提供收容犬貓更好的生活環境亦是首要目標，許毛寶貝們一個安心的居住環境，吸引更多的認養人造訪，讓認養不棄養不再是口號，給牠們一個溫暖的家。

侯友宜也說，未來也可將瑞芳動物之家打造為生命教育場所，讓更多人前來參訪，了解生命的可貴。