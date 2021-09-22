國民黨主席之爭激烈，候選人朱立倫今天偕同韓團隊的副市長陳雄文齊上廣播節目。（摘自廣播直播）

國民黨主席之爭激烈，候選人朱立倫今天偕同韓團隊的副市長陳雄文齊上廣播節目，朱說，早上才跟前高雄市長韓國瑜通電話，韓給他很多加油打氣，也向正在幫他的高雄市前局處首長加油打氣。談到對手張亞中拋各縣市若對統一有意見，可自辦公投，決定是否脫離中華民國政府，朱直言，這完全違憲違法。

朱立倫上午接受中廣《千秋萬世》廣播專訪，主持人王淺秋提到，朱立倫臨時邀請前高雄市副市長陳雄文一同參加，朱解釋，民眾目前最關心的是民生、振興券議題，陳雄文過去曾任勞動部長，目前在觀光業服務，最清楚勞工心聲。朱也在節目中盛讚高雄市民現在最懷念的是「路平、燈亮、水溝通」，肯定韓國瑜的帶領，拉韓意味濃厚。

朱立倫透露，他上午才剛和前高雄市長韓國瑜通電話，韓正在美國芝加哥過中秋，也關心黨魁選舉，給他很多加油打氣，還有向李四川等過去韓團隊幫他的人加油打氣，韓也希望國民黨變好變強，更希望國民黨能持續穩健中道理性。

國民黨主席選舉朱張對決激烈，朱立倫重申，黨內炮口應對外而非對內，他了解「張教授」的主張，也就是一中同表、一國兩治、兩岸統合走向和平統一，以及一中三憲等論述，對此他沒有攻擊張亞中的意思，但可不可行交由黨員同志參考。

不過，對於張亞中拋出各縣市獨立公投，朱立倫直言，這完全違憲違法，各縣市若不贊成張亞中的論點，怎麼可能獨立公投？這是分裂國土的事情。他還說，張亞中是四位候選人中，唯一沒有參與選舉過的，因此其理論當然會受到黨內民代質疑。

朱立倫強調，最重要在9月25日後團結一致，未來他會借重張教授部分專長，但張的兩岸論述他不同意也不贊成，其他部分則會多徵詢張的理論。至於若張亞中當選是否有退黨，朱說，任何人當選他都祝福，另他是終身黨員，若黨有需要幫忙的地方，他都會幫忙。

傳出行管會主委邱大展考量召開記者會說明「本票案」有違黨務中立，拒絕組發會主委李哲華的要求，並提出辭呈，對此，邱發聲明稱「實屬謬論誤傳」。朱立倫則向邱大展道聲辛苦了，他要求張亞中不該讓前主席洪秀柱背這麼大的黑鍋，應好好向洪秀柱致歉。