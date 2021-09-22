1.台積電(2330)：ADR17日跌2.52%、20日跌2.59%、21日漲0.23%，今早股價重挫逾2%、跌破600關，直接摔下季線、探至583元。
2.裕隆(2201)：電動車題材加持，節前最後交易日獲三大法人聯手買超7890張，今晨股價開低走高，強勢抗空。
3.堤維西(1522)：上周五獲外資大手筆買超116張，今早股價開低走高，守穩20關。
4.遠百(2903)：下方5日線、月線有撐，晨盤逆勢開高走高逾3%，領漲百貨股。
5.大同(2371)：業外皆美、本季看俏，早盤續漲2.8%、改寫前高。
6.聲寶(1604)：五倍券加持、Q4業績可期，早盤逆勢漲約2%。
7.寶碩(5210)：外資連5日買超，早盤漲逾7%，一度超越前高。
8.南電(8046)：恆大集團債務危機衝刺股市，業績難救股價，今早翻落5日線下，跌逾2%。
9.台泥(1101)：台股大跌影響投資人情緒，早盤一度失守50元關卡。
10.長虹(5534)：迎房市928檔期，股價相對抗跌，早盤一度跌破5日線馬上反攻站回，多方氣勢強。
11.夏都(2722)：中秋連假旅遊潮出動，股價笑呵呵，逆勢大漲逾4.5%。
12.長榮(2603)：三大法人上周五買超逾1.6萬張，惟投資人先前太受傷，股價低檔震盪，沿5日線小碎步。
13.中裕(4147)：Trogarzo靜脈推注劑型三期臨床試驗數據達標，擬儘速向美FDA提出藥證申請，激勵今跳空鎖漲停，重返五日線。
14.永光(1711)：跨電子領域有成，出貨動能強勁，無懼遭列警示股，早盤翻紅走高4.5%，重登五日線。
15.亞聚(1308)：EVA報價有望續漲，9月產品銷售價量齊揚，獲投信及自營商連3買，早盤平盤附近遊蕩，相對大盤抗跌。
16.台揚(2314)：星鏈概念股當紅，後市營運拚漸入佳境，上周五獲三大法人聯手買超相挺，今翻紅衝高5%，續闖逾10年高價。
17.聚積(3527)：訂單滿載，全年營運戰新高，今止跌反彈3%，站穩200關。
18.矽力-KY(6415)：缺貨難解，電源管理IC廠吃補，訂單將一路暢旺到2022年，今無懼大盤重挫，力撐紅盤之上。
19.創惟(6104)：USB 4超級周期來臨，IC設計業者摩拳擦掌，今獲買盤點火翻紅走高2%，拉出連5紅走勢。(編輯整理：李慧蘭)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。