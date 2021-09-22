台塑(1301)隨著即將步入第4季傳統旺季，加上歲修相較第3季減少，以及美國颶風後尚未完全恢復，台塑預估第4季營收及本業獲利都比第3季成長，台塑今股價受到大盤一度重挫逾400點衝擊，震盪開低，最低回到100元位置，啟動百元大關攻防，其後跌幅收斂，相對大盤有撐，盤中跌幅約1.5%。

美國上月底遭逢颶風艾達襲擊，截至目前尚未完全恢復，也對石化產業產生影響，台塑認為，在數量部分，預計今年底之前，美國石化產品出口亞洲、中南美洲及歐洲數量大幅減少，且因美國、中南美洲及歐洲石化產品價格高於亞洲，以往中東銷往亞洲數量會轉銷往中南美洲及歐洲，減少出口亞洲；售價上，以往中東銷往亞洲數量會減少，亞洲供需趨緊，有利推升石化產品價格；另外，AN、AE及NBA價格已在高點，客戶無法轉嫁成本，目前抵制高價，惟本次颶風影響，亞洲市場供應吃緊，有利於價格維持高檔。

第三季接近尾聲，即將步入第四季，將有大陸「金九銀十」、「雙十一」及「雙十二」網路購物節登場，為HDPE包裝材料、LLDPE農膜、EVA鞋材及太陽能封裝膜、PP玩具及家電用品等需求旺季，且印度雨季結束需求回溫，同時受美國艾達颶風影響，PVC、液(石咸)、PE、EVA及PP等產品價格可望反彈回升，加上台塑第4季歲修廠數比第3季少，開工率提高，因此，預估第4季營收及本業獲利都比第3季成長。

台塑第4季歲修廠數比第3季減少，配合中油四輕11月8日起歲修，台塑林園VCM廠安排歲修，另有4個廠歲修或工檢，比第3季11個廠減少6個廠，預期開工率93%、高於第3季的89%。