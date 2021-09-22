POS廠伍豐(8076)股東常會通過配息0.5元，今（22）日以29.2元參考價除息交易。伍豐近期股價於28.85～30.85元低檔盤整，受台股重挫逾300點、跌破「萬七」關卡衝擊，今日開低大跌5.39％至28.1元，隨後跌勢收斂至逾2％，仍陷貼息窘境。

伍豐受疫情影響歐美終端客戶設備投資進度、衝擊轉投資俄羅斯海參崴賭場「水晶虎宮殿」營運，2020年營運轉虧、降至近10年低點。隨著歐美訂單逐步回溫，2021年迄今雖仍受匯率波動及缺料逆風干擾，但上半年營運已逐步好轉，營收重返成長軌道。

伍豐上半年雖受業外虧損增加影響，歸屬母公司稅後虧損0.12億元、每股虧損0.05元，但衰退幅度年減達67.53％，象徵本業獲利的營業利益0.55億元、年增達53.1％。其中，第二季歸屬母公司稅後淨利0.12億元、每股盈餘0.05元，終止連7季虧損。

而伍豐8月自結合併營收2.21億元，月增達19.38％、年增達27.17％，為近3月高點、亦為今年來次高。累計前8月合併營收15.22億元，年增5.1％，成長幅度較前7月2.09％顯著增加。隨著歐美經濟活動持續復甦，訂單需求回溫可望帶動下半年營運持續回溫。

展望後市，伍豐董事長徐明哲表示，今年除了深耕既有硬體產品市場外，將致力整合集團軟體資源，以軟硬整合解決方案產品擴大客源及應用市場，並配合各地區博彩客戶需求及當地法令規定，開發以博彩設備投資、參與營運專案。

發展策略方面，伍豐將持續投入資源開發新型POS、自助終端機、彩券投注機、遊戲機及其他相關應用產品，並結合集團自有軟硬體整合能力，對產品提供加值服務，以符合新世代零售流通業需求。

同時，伍豐將積極推廣雲平台服務，協助客戶管控POS及周邊硬體裝置，以降低客戶維護成本，提升運營效能，同時制定開發雲平台與應用軟體間的橋接服務，進一步擴大平台的應用基礎及範圍。