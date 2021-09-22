T1會長錢薇娟拜會中職會長蔡其昌 請益相關議題 10:252021/09/22 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 T1職籃會長錢薇娟（左）拜會立法院副院長、中職會長蔡其昌（右）。（陳筱琳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年創立的T1職籃聯盟，由前女籃國手錢薇娟擔任首任會長，近期拜會新北市、桃園市、台中市、台南市等縣市首長或副首長，22日上午則拜訪立法院副院長、中華職棒聯盟會長蔡其昌，預估會針對洋將來台要注意及遵守的規定事項，以及對於新職業運動聯盟成立等議題請益，期許讓T1聯盟有良好的發展。 錢薇娟最近相當忙碌，除了拜會行程，接下亞洲盃女籃中華隊兵符的她，也要忙著國家隊訓練，預計23日率隊出發約旦安曼，挑戰9月27日開打的亞洲盃女籃賽。 T1聯盟》樂見中職洋將入境放行 期望職籃比照辦理 T1聯盟》再續師徒緣！籃球浪人李秉鴻加盟台中太陽 #T1 #籃球 #職籃 #會長 #錢薇娟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨主席候選人卓伯源強調重振國民黨正值關鍵 請支持選出無私的黨主席重返執政 04:102021/09/20 政治要聞 蔡英文與日眾議員高市早苗視訊會談 期待台日緊密合作 17:452021/09/20 政治 總統盃游泳錦標賽 中市泳將蔡秉融200蛙式破大會紀錄 13:202021/09/20 體育 海納百川》大陸對台統戰還不如日本（石文傑） 12:192021/09/19 海納百川 清大學生會長奇文瘋傳 自誇最正！學生會PO文道歉 09:372021/09/21 生活 中選會新提名委員 稱樂見不在籍投票 04:102021/09/21 政治要聞 日媒民調 自民黨總裁選舉恐難首輪投票決勝負 20:182021/09/20 國際 不能球員兼裁判 卓伯源：讓朱立倫專心選總統 15:522021/09/20 政治 清大學生會長致詞當自介被罵翻 同學再曝內幕：她根本不是「清大人」 00:272021/09/22 生活 「全台最正」清大學生會長致詞被譙爆 校友揭選舉黑暗內幕 21:002021/09/21 生活 《國際經濟》聯準會開會在即 市場陷入焦慮(2-2) 10:532021/09/20 財經 國民黨主席選戰 棄保效應發酵 04:102021/09/20 政治要聞 會長自誇最正 清大學生會急道歉 04:102021/09/22 生活新聞 體育熱門新聞 MLB》台灣首人 張育成扛先發游擊 首打席三壘安灌3分 - 體育 「史上最強高中生」大谷翔平有多狂？網友熱議「十大驚人事蹟」快速認識他！ - 體育 動滋券來了！500元200萬份限量抽 9／22起登記 - 體育 足球》球王出事了 梅西左膝骨挫傷近48小內再檢查 - 足球 T1會長錢薇娟拜會中職會長蔡其昌 請益相關議題 - 籃球 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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