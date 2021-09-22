今年創立的T1職籃聯盟，由前女籃國手錢薇娟擔任首任會長，近期拜會新北市、桃園市、台中市、台南市等縣市首長或副首長，22日上午則拜訪立法院副院長、中華職棒聯盟會長蔡其昌，預估會針對洋將來台要注意及遵守的規定事項，以及對於新職業運動聯盟成立等議題請益，期許讓T1聯盟有良好的發展。

錢薇娟最近相當忙碌，除了拜會行程，接下亞洲盃女籃中華隊兵符的她，也要忙著國家隊訓練，預計23日率隊出發約旦安曼，挑戰9月27日開打的亞洲盃女籃賽。