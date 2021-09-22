美國經典影集《慾望城市》（Sex And The City），是不少人心目中的共同回憶，而在劇中飾演男同志「史丹佛」（Stanford Blatch）一角而爆紅的男星威廉葛森（Willie Garson），卻在今（22）日驚傳因病離世，享年57歲。

根據外國媒體的綜合報導，威廉葛森在多年前就被檢查出罹患癌症，他也積極面對、努力對抗病魔，最終仍逃不過病魔的摧殘而離世，與威廉葛森長年合作的經紀人約翰（John Carrabino）也對外證實了此事，讓粉絲們感到相當震驚與惋惜。

威廉葛森的兒子納敦（Nathen Garson），則是心痛的在個人社群平台上PO文表示「很高興我能與你分享每一場冒險，並在其中獲得學習，你是我的驕傲，我永遠愛你，但現在該讓你前往你的冒險旅程了，我也會一直陪伴在你的左右」；納敦也不忘曬出多張爸爸私下的背影照與吹著喇叭的影片，吸引超過2萬人按讚，網友紛紛留言「很抱歉聽到這個消息，但你的爸爸真的很棒，帶給我們許多歡樂」、「他即使離開也永遠陪伴在我們左右」、「感謝你的爸爸帶給這個世界很多美好」。

威廉葛森出道超過35年，曾演出《慾望城市》電視劇，與《慾望城市》系列電影，憑著幽默風趣的男同志一角而聞名，之後也陸續在《辣媽辣妹》、《姐姐我最大》、《終極炫風》、《CSI犯罪現場》、《六人行》等知名電視劇中演出，演技備受肯定。他在今年7月底時還曾露臉，與莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）一起拍攝《慾望城市》重啟的新影集《And Just Like That...》，沒想到卻在過程中離世，讓粉絲們悲痛不已。