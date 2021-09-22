屏東三地門驚見「最強停車」！一輛小客車被拍到，車身卡在兩棵樹中間，車頭、車尾緊緊貼著樹幹，宛如裝置藝術。不過仔細一看，車頭鈑金、保險桿凹陷掉落，原來這是一起酒駕事故，肇事車輛撞樹後巧妙卡2樹間，讓民眾忍不住開酸：「停車達人」、「比賣豆腐的還厲害」。

「位於三地門居高，已經沒有停車位了，你還要這樣！硬要移樹餒」，有網友在臉書社團《屏東大小事》發文並分享照片，只見一輛紅色轎車，車頭車尾緊緊卡在兩顆樹中間，讓人實在懷疑怎麼辦到的。

里港分局三地門分駐所副所長曾立吉在貼文下方留言回覆，表示這是一起酒駕自撞事件，車禍發生在21日凌晨4點多，地點在三地門鄉三地村中正路二段。肇事駕駛為22歲蔡姓男子，員警獲報趕到現場，發現蔡男僅受輕傷不願意就醫，執行酒測發現蔡男酒測值高達0.82，依公共危險罪移送地檢署。

而網友們看到照片則驚嘆：「人家趕著送豆腐嘿」、「有夠強的啦。比賣豆腐的還厲害」、「帥噢！快跟大自然容（融）合再（在）一起」，「技術這麼好！」、「連撞車都顯現出高難度的技巧」、「這車友想換車 只能用這方法了！」、「這技術不是一般人學的來的」。

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